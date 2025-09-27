特朗普持續施壓下　美國聯儲局被「政治化」不可避免

9月15日，特朗普（Donald Trump）提名的白宮經濟顧問委員會主席斯蒂芬·米蘭（Stephen Miran）獲得國會參議院批准出任聯儲局理事一職。這意味着其能夠參加即將舉行的聯儲局貨幣政策會議；不過在特朗普感到慶倖的同時，美國聯邦上訴法院15日駁回總統特朗普在聯儲局貨幣政策會議召開前將理事庫克（Lisa Cook）撤職的請求，此前曾遭特朗普解職的聯儲局理事庫克同樣可以留任到聯邦最高法院作出最終裁決。



此刻正值聯儲局召開9月份政策會議之際，這些最新的進展意味着特朗普希望通過增補聯儲局理事完全「控制」 聯儲局的努力變得喜憂參半。美國政治力量對於貨幣政策決定權的爭奪仍然激烈。



當下，特朗普急於降息，在安邦智庫（ANBOUND）的研究人員看來，有幾個方面的因素，一是通過降低利率弱化美元，配合其對等關稅政策，改善貿易逆差，實現其競選承諾；二是降低企業融資成本，不僅為製造業回歸帶來助力，更有利於推動「MAGA」目標；三是降低政府融資成本，減少政府債務的利息支出，有利於緩解財政擴張導致的政府債務失控的局面，從而控制財政赤字增加的幅度。

就此而言，降息也是特朗普經濟政策得以有效實施的前置條件之一，也是其對等關稅政策和財政政策實施的配套措施。這或許是其持續向聯儲局施壓的考慮。顯然，這是一場持續的鬥爭，早已於特朗普當選之前就已經確定在案的。

降息是特朗普經濟政策得以有效實施的前置條件之一，也是其對等關稅政策和財政政策實施的配套措施。（Reuters）

就聯儲局而言，今年以來，聯儲局暫停去年開啟的降息週期，遲遲不肯繼續降息的主要理由是對通脹的擔心。從上半年的情況來看，面對對等關稅的威脅，美國消費需求仍然旺盛，通脹放緩的幅度的確有限，還沒有表現出太多「衰退」的跡象。出於對通脹回升的擔心，更是出於對此前「加息太遲」帶來的高通脹壓力，使得聯儲局對於降息有所猶豫。

不過，有兩個變數實際上出乎專業化的聯儲局的考慮。一是美國就業資料的失真；二是特朗普對等關稅的政策力度。這兩個政治化的因素，其實也是特朗普和聯儲局分歧的根源。

美國勞工統計局最新基準修正顯示，截至2025年3月的一年間，美國新增就業人數被下調91.1萬，創2000年以來下修最大幅度，平均月增就業腰斬至約7.5萬，幾乎各行業均受影響，凸顯此前就業強勁局面或被高估。最新公佈的就業報告顯示，美國8月非農就業新增僅2.2萬，失業率升至4.3%。這強化了市場對美國勞動力市場陷入低迷的擔憂，相對印證了聯儲局利率的「虛高」，因此迅速推高了對聯儲局年內降息的押注。

因為就業資料的失真，特朗普甚至解僱了民主黨出身的勞工統計局官員。其實，有關就業資料被操弄的指控，自拜登時期就不絕於耳，這種專業機構受到政治影響不止聯儲局一家。

2025年8月23日，美國懷俄明州傑克遜霍爾，美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）出席堪薩斯城聯邦儲備銀行2025年傑克遜霍爾經濟研討會。（Reuters）

與此同時，隨着美國與各主要經濟體貿易談判的持續進行，市場發現，特朗普的對等關稅政策，並非其所宣稱的那樣，實際實施關稅被「打折扣」。近期，花旗方面的研究指出，美國有效關稅稅率為9%，而理論上公佈的稅率接近18%。這源於兩個原因，一是商品通過低關稅國家出口轉運，二是有關國家獲得新老關稅的官方豁免。

這意味着對等關稅對通脹的影響，應並非聯儲局估計的那麼嚴重。只是處於「博弈」中的特朗普，可能無法對聯儲局坦誠。如此一來，在美國經濟表現受到日益政治化傾向誤導的背景下，聯儲局依據資料作出的「專業」決策，越來越變得「紙上談兵」了。

當前，無論是就業資料還是通脹資料，實際上都指向聯儲局應該降息25個基點，甚至更多。因此，聯儲局政策決議的降息，已經被市場充分地預期，並也反映在市場的交易中。芝商所CME Group資料顯示，9月份會議降息25個基點的可能性為96.1%，降息50個基點的可能性為3.9%。那麼，當前聯儲局決定降息25個基點，沒有如特朗普所期待的「更大幅度」降息50個基點，其實是市場觀察聯儲局是否「政治化」的一個風向標。

值得注意的是，此次聯儲局會議中，降息25個基點成為會議的廣泛共識，只有新晉理事米蘭支持降息50個基點。包括鮑威爾在內的大部分會議成員仍然對貨幣政策的走向保持相對的理性和專業性，使得聯儲局在明年5月之前仍保持漸進式的降息路徑。

圖為2025年9月17日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

就今後降息的進程而言，如特朗普所希望的激進降息至1%仍然不被認同，更多還是一個謹慎推進的過程。芝商所CME Group資料顯示，市場預計2025年降息50個基點、75個基點、100個基點的可能性分別為24.1%、71.6%、2.9%。大部分機構仍認為今年降息兩到三次是合適的。

從經濟形勢來看，雖然就業有所放緩，但並沒有短期快速惡化的跡象，同時，消費資料還是企業信心指數，都反映當前美國需求方面仍然強勁，表明美國經濟仍然有較強的韌性。全美獨立企業聯合會（NFIB）資料顯示，8月小企業信心指數升至100.8，創今年1月以來最高，儘管略低於預期，但銷售前景改善，計畫加薪比例上升，表明企業仍有一定擴張意願。

美國商務部最新資料顯示，8月份零售銷售環比增長0.6%，與上修後的7月增幅持平，遠超市場預期的0.2%。資料表明，在全球經濟不確定性加劇的背景下，美國消費者支出仍保持穩健，還未受到對等關稅的衝擊。這些都是美國經濟韌性的體現。實際上，安邦智庫的資深研究員注意到美國經濟的結構性改善，在城市更新、文化更新與科技更新所帶來的結構性驅動下，美國經濟前景並不像一些很多機構預期的那樣悲觀。

與此同時，對通脹的擔憂仍然存在。目前從市場表現來看，在市場充分預期聯儲局降息的情況下，降息雖能緩解短期流動性壓力，但未必能全面啟動經濟動能。目前，2年期美國國債收益率已回落至3.5%，與去年降息前後的水準幾乎一致，顯示出市場對降息路徑的高度認同。但與此同時，30年期國債收益率卻仍然堅挺在高位。這種「短降長升」的利率結構揭示了市場的另一層擔憂：通脹並未真正被馴服，投資者對未來通脹仍存疑慮。

事實上，美國8月CPI同比上漲2.9%，與市場預期的2.9%持平，前值為2.7%；核心CPI同比上漲3.1%，與市場預期的3.1%持平，前值為3.1%。就這些指標來看，美國經濟既沒有表現出衰退的跡象，也沒有明顯的滯脹，還是一個穩步「回歸」的過程之中。這種局面下，激進降息恐怕並非理智的政策選擇，很可能導致「尼克遜衝擊」（Nixon shock）的重現。

圖為2025年4月23日，白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）出席Semafor世界經濟高峰會並發表演講。 （Getty Images）

在特朗普而言，對聯儲局工具化或者說政治化只是一個時間問題，在現任聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）明年5月任期屆滿後，特朗普將任命新的聯儲主席，目前的幾位候選人，基本都是特朗普經濟政策的「擁躉」，未來聯儲局更容易按照特朗普的政治需要制訂並執行貨幣政策，這可能意味着未來更大幅度的降息。

目前，特朗普急於安排自己人進入聯儲局，一方面挖鮑威爾的牆腳，削弱鮑威爾在聯儲的影響力，通過更多的「傳聲筒」增強其在聯儲局政策決議中的話語權；另一方面，也為未來更為寬鬆的貨幣政策奠定一個好的基礎。這意味着，無論如何，未來聯儲局都會推進2024年9月開啟的降息週期。

不過，在美國經濟受到政治影響日益顯著的情況下，聯儲局的決策也不可避免地被賦予「政治化」的信號，其獨立執行貨幣政策的基礎受到日益嚴重的侵蝕。如安邦智庫資深研究學者所言，央行獨立性的衰落有其必然性，只是何時被承認的問題。在各國政府財政影響力日益凸顯的今天，這種必然性一定將會越來越多地被識別和承認。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

在美國經濟的政治化傾向日益明顯的情況下，聯儲局獨立執行貨幣政策的基礎已經受到侵蝕。經濟形勢和市場發展都意味着，聯儲局重啟降息進程已經不可避免。雖然聯儲局不斷被強化日益「政治化」的標籤，但特朗普的政策邏輯仍有其合理性和必要性。

