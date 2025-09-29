天風國際郭明錤料小米 17下修出貨量20%　小米王化﹕並無削訂單

小米（1810）旗下小米17系列手機已於上周四（25日）發布。天風國際證券分析師郭明錤指出，根據其最新的產業調查顯示，小米17系列總出貨量顯著下修20%，原先目標約1,000萬部。如果後續無更積極的價格策略或行銷活動，17系列總出貨量可能會低於15系列的約800萬部。



郭明錤指17系列標準版不及預期

郭明錤指出，小米17系列銷量下調主要由於17系列標準版低於預期。原先預估標準版需求最強勁，可佔整體17系列約50%至55%，但實際開賣後僅佔約15%至20%。雖Pro Max與Pro有增加訂單，但仍無法抵消17標準版砍單，故整體出貨預估下修約20%。

他稱，小米17標準版需求低於預期的主因之一，是iPhone 17標準版在中國市場優於預期。從競爭角度而言，小米在明年的中國高階市場挑戰有兩個，第一，iPhone在中國最壞已過，需面對來自明年新款iPhone的競爭壓力；第二，華為的高階機型需求因純血鴻蒙相容性而低於預期，料此問題將在明年改善，或官方提供更普遍的刷機服務。

小米 17 Pro Max採用一堍6.9英吋的大屏幕。（快科技提供）

郭明錤表示，如果小米17系列在十一長假的銷售狀況沒有進一步改善，為提振高階機型的總出貨量，降低特定機型售價是其中一個可能的做法。展望明年，小米18系列之競爭策略與端側AI布局為高階機型能否恢復增長的關鍵。

小米17黑色（小米）

不過公關部總經理王化強調，目前沒有任何削減小米17訂單的計劃，因為新增小米17標準版的16GB+1TB版本，加之17Pro系列加單，產品的結構配比會發生改變，整體的產品訂單會較上一代增加。