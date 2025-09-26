小米17震撼發佈！雷軍稱史上最強小旗艦　加量不加價只售這價錢

小米創辦人雷軍表示，小米17是小米史上最強的小尺寸全能旗艦，驚豔蜕變，加量不加價，4499元起（人民幣，下同），已開啟預售。



對比上代小米15，小米17進一步收窄邊框，並首發Snapdragon 8 Gen 5處理器，還配備專業的Leica三攝，定價保持不變。

小米創辦人雷軍表示，小米17是小米史上最強的小尺寸全能旗艦，驚豔蜕變，加量不加價，4499元人民幣起，已開啟預售。（微博＠雷軍）

+ 5

具體來說，小米17採用6.3英寸屏幕，薄至8.06mm，輕至191g，採用超大R角設計、1.18mm極窄四等邊以及四微曲包裹式中框，同時配備小米龍晶玻璃，耐摔性能提升10倍，整機支持IP68防塵防水，超耐用超可靠。

而且小米17屏幕升級為全新一代小米M10屏幕發光體系，搭載國產新型紅色發光主材，發光效率首次實現領先國際，峰值亮度高達3500nits，無懼戶外強光。

另外，小米17內置7000mAh小米金沙江電池，含硅量高達16%，配備5000萬Leica主攝、5000萬徠卡浮動長焦，前置升級為5000萬像素，影像有了大幅提升。

延伸閲讀：小米17發布會重點整理：妙享背屏．7000mAh超大電池．100W快充（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】