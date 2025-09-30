周大福創建收購東莞物流項目　冀完善內地物流資產網絡布局

周大福創建（0659）向第一產業集團收購位於廣東省東莞市一項物流物業之100%權益，為旗下周大福物流進軍大灣區首個項目。該物流物業坐落於大灣區核心物流樞紐，目前已全面出租，預期於交易完成後即可為集團貢獻穩定現金流。



周大福創建目前在香港、成都、武漢及蘇州共持有八個物流物業，可出租總面積超過1,240萬平方英呎，連同是次收購的東莞項目，集團旗下物流資產將增至九項，進一步擴大其物流資產組合及市場覆蓋範圍。

周大福創建執行董事兼集團聯席行政總裁鄭志明表示：「市場對優質物流設施的需求持續強勁，集團對內地及香港物流業的長遠前景充滿信心。這次收購大灣區首個物流項目，不僅符合集團的長遠投資策略，更是拓展市場的重要一步。我們期望通過這次投資，進一步完善内地物流資產網絡布局，提升現有資產的協同效應，為集團帶來持續穩定的投資回報。」