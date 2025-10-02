貿發局主席馬時亨︰創新不僅是採用新技術　還意味跳出框架思考

地緣政治升溫，以至人工智能的出現，令全球經濟面對不少挑戰。貿發局主席馬時亨表示，在一個不斷變革的世界中，創新已經成為必需品，否則企業將被時代拋在身後。而創新並不僅僅是採用新技術，其意味著跳出框架思考，推動自己和團隊走出舒適區。

卓越管理需以靈活性為基礎

馬時亨出席由香港管理專業協會主辦第四十屆原劉素珊紀念講座擔任主禮嘉賓，他指出，全球面臨貿易和地緣政治緊張局勢、氣候變化、能源危機等多重挑戰，而這些挑戰將會持續存在，「儘管面對這些逆風，該我們仍需專注於我們能做的事情。」

面對挑戰的環境，馬時亨稱，企業能做的，是如何管理團隊，如何營造文化，以及如何在風雨中以樂觀的態度帶領前行。在這個不可預測的世界中，卓越的管理需要一種以靈活性為基礎的思維模式。「我們需要準備好隨時調整方向，適應組織結構，並採用新技術來應對變革。靈活性意味著領袖不僅要善於利用現有的優勢，還需探索新的機遇——無論是優化流程、尋找新夥伴還是開拓新市場。」

創新不僅是採用新技術

事實上，馬時亨直言，創新對企業的生存至關重要，特別是在當今這個時代。「在一個不斷變革的世界中，創新已經成為必需品。我們正面臨一系列挑戰，創新的需求因此更加迫切。如果不創新，您將被時代拋在身後。創新能為企業帶來競爭優勢，這也是每位領袖希望通過努力在市場上留下印記的關鍵所在。」

談及創新，馬時亨稱，創新與科技如今已密不可分，但創新並不僅僅是採用新技術，其意味著跳出框架思考，推動自己和團隊走出舒適區。他又表示，人才是其中關鍵，「員工的成長和發展不僅有助於縮小技能差距，還能提升生產力。」

另外，他又指，貿發局使命是為大大小小的企業創造增長和合作的機會，這些舉措包括幫助企業尋找新夥伴或投資者，或讓他們接觸到原本無法觸及的行業或市場。同時，貿發局亦引領數字商務的創新，確保企業能全年在線上和線下進行聯繫，促成交易並合作共贏。