貿發局馬時亨談克挫折　 籲新生代勿躺平︰無獅子山精神肯定失敗

近年社會關注代表惡性競爭的「內捲文化」，面對高昂樓價，「上車」似乎遙不可及，而部份年輕人嘆失奮鬥目標。貿發局主席馬時亨憶述當年剛畢業踏進社會時，月薪只有1,600元，由於要負責養家，每個月幾乎沒儲蓄，認為當年的處境與時下年輕人無根本上區別。



馬時亨籲年輕人可考慮北上內地發展，強調這些是老一輩港人未能享受的機遇：「做人一定有挫折，做人如果冇獅子山精神，你肯定失敗，我今日仲坐喺度都要發揮好大嘅獅子山精神。我自細就有挫折，我24歲喺紐約做嘢已經日日畀老細鬧。」



馬時亨為了鼓勵新生代重拾自強不息等核心價值，主持訪談節目《馬時亨．獅子山精神》。（梁鵬威攝）

馬時亨透露，直至40歲才在香港置業。（梁鵬威攝）

同處海角天邊，攜手踏平崎嶇。我哋大家用艱辛努力寫下那，不朽香江名句 《獅子山下》電視劇主題曲

電視劇《獅子山下》首播於1972年10月，距今已近53年，由已故歌手羅文主唱的同名主題曲，成為香港家傳戶曉經典金曲，而當年坐在電視機前高歌獅子山精神的年青港人，也踏進人生不同階段。

主持節目談獅子山精神為鼓勵新生代自強不息

馬時亨為了鼓勵新生代重拾自強不息等核心價值，主持訪談節目《馬時亨．獅子山精神》，分別與10位嘉賓大談獅子山精神。然而不論是「80後」或「90後」踏出社會後，對於高昂的樓價都望之卻步，甚至部份人只求躺平。

馬時亨表示，剛踏進社會時，連「一仙」也無法掏出。（梁鵬威攝）

馬時亨回憶︰如果我嗰陣時躺平 我今日做緊咩呢？

馬時亨憶述指，上世紀70年代剛畢業初出茅廬，投身銀行業時月薪只有1,600元，由於需要負責養家，每個月幾乎沒有儲蓄，即使有發展商願意以26萬向他出售新樓盤，更可申請九成按揭，即首期只需2.6萬元，然而他當時家境貧窮，連「一個仙」也無法掏出，直至40歲才在香港置業，因此他認為當年面對的處境與時下年輕人無根本上的區別。

如果講窮，我哋嗰個年代真係好窮，由咁窮要打出呢個天下。咁你話喇，如果我嗰陣時躺平，我今日做緊咩呢？我真係唔知自己做緊咩，我嗰陣間唔勤力做嘢，唔去讀書，我今日真係唔知做緊咩嘢……生命喺你自己手度，但你唔好一方面又躺平，另一方面就話呢個社會點解唔畀我成為億萬富翁呢？咁冇得講喎，你唔好自怨自艾。 貿發局主席馬時亨

馬時亨說︰「做人如果冇獅子山精神，你肯定失敗，我今日仲坐喺度都要發揮好大嘅獅子山精神。」（梁鵬威攝）

馬時亨2002年7月出任財庫局局長，惟上任後不足一個月，港交所發表諮詢文件，建議將股價連續30個交易日低於0.5元的主板上市公司股票除牌，部份細價股票暴跌，引起財經界及投資者不滿，又稱「仙股」事件，甚至輿論認為馬時亨應就事件引咎辭職。

重提仙股事件只是其人生其中一個難關

馬時亨回應指，自小已習慣遭遇挫折，強調仙股事件只是人生其中一個難關，例如他24歲時被公司調派到紐約工作期間，因每日遭受上司責罵而面對巨大的壓力，惟當時受礙於通訊工具不發達，他難以向香港的親朋好友傾訴，只能獨自坐在辦公室內流淚。

我要跨過好多關㗎，呢個只係一關，由我細細個廿幾歲都要跨關。做人一定有挫折，做人如果冇獅子山精神，你肯定失敗，我今日仲坐喺度都要發揮好大嘅獅子山精神。我自細就有挫折，我24歲喺紐約做嘢已經日日畀老細鬧。 貿發局主席馬時亨

馬時亨建議年輕人可北上大灣區及上海等內地城市發展。（梁鵬威攝）

籲年輕人北上發展：老一輩港人未能享受的機遇

馬時亨認為，現在的年輕人機會更多，例如自政府在2008年取消紅酒稅後，成功帶動香港發展葡萄酒貿易，便吸引不少年輕人投身酒業，直至近年科技產業興起，年輕人也可考慮投身創業，甚至隨着內地與香港的交流日漸頻繁，可北上大灣區及上海等內地城市發展，然而老一輩港人年輕時則未能享受以上機遇。