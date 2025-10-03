阿里傳自置辦公室　瑞銀﹕倘阿里遷出時代廣場　九置年失租金逾億

阿里（9988）有傳斥資70億元向文華東方購入銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高13層樓面，有市場人士預料阿里會將相關樓面作自用。目前阿里向九置（1997）租用時代廣場10層辦公室﹑涉及17萬呎樓面，瑞銀於最新發表的報告指出，若阿里遷出後，屆時時代廣場空置率將由10%，提升16個百分點，又指出若按每呎租金54元計算，一旦未有新租客，九置每年將會損失租金收入約1.1億元，相當於2024年全年盈利約1%。



早前有報道指出，阿里於時代廣場的租約將於2028年屆滿。

瑞銀指出基於希慎（0014）銅鑼灣物業組合翻新料於2026年及2027年完成，時代廣場的商場及寫字樓樓面將持續受壓。若港島壹號中心交易完成，預料對本港寫字樓市場帶來正面影響，因為退租收益率僅2.5厘，低於置地在今年4月時出售交易廣場9層樓面的成交水平。

銅鑼灣時代廣場。（資料圖片/盧翊銘攝）

另一大行摩根大通引述仲量聯行初步數據指出，本港第3季寫字樓租金跌幅收窄至0.8%至每呎46.2元。該行指出在供應過剩情況下，預料本港寫字樓在今年第4季及明年繽租租金維持下跌，不過若港島壹號中心屬實，或有助資本化率回穩。