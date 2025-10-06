東京實測　八達通東瀛消費新體驗｜方保僑

日本一直是香港人最喜愛的旅遊目的地之一，每次踏足這片土地，無論是穿梭於東京的繁華鬧市，還是漫步在京都的古雅小巷，總能帶來無窮的新鮮感與驚喜。然而，對早已習慣電子支付的香港人來說，在日本消費偶爾會遇上一些不便。雖然信用卡已在日本相當普及，但在許多特色小店、拉麵店或街頭市集，現金交易仍是主流，每次都要準備大量日圓現鈔，既不便又增加了旅途中的負擔。

上週，八達通公司宣佈與日本最大流動支付平台PayPay達成合作，日後香港旅客可直接透過八達通App，在全日本數以百萬計的商戶進行支付。消息一出，即成為訪日香港人的重大喜訊，畢竟每年有數百萬香港人到日本旅遊，這項服務的推出可謂顯著提升便利性。

我在東京街頭一間餐廳看到「PayPay」的標誌，決定親身體驗。在餐廳用膳後結帳時，我打開手機中的八達通App，在主頁下方點進專為旅客設計的「旅遊專頁」，選擇了日本的「PayPay」支付服務，手機畫面隨即顯示PayPay的QR Code及以日圓計算的金額，並自動換算出對應的港幣款項。我選用八達通銀包付款，店員以掃描器對著QR Code輕輕一掃，支付便即時完成，手機還傳來「PayPay」的提示聲。整個過程只需幾秒，感覺奇妙而熟悉，宛如將香港最日常的支付體驗，無縫地帶到了東京的街頭，全程無需現金或信用卡。更讓人安心的是，交易匯率清晰可見，接近銀行牌價，更註明零手續費。

港人由即日起到日本旅遊，在任何附有「PayPay」商標的商戶及交通工具，可通過八達通App以港幣付款。（方保僑攝）

此次合作得以成功，關鍵是PayPay在日本市場的優勢。PayPay擁有超過七千萬用戶，交易額及筆數佔日本流動支付市場約三分之二的份額。從大型電器連鎖店、藥妝店、百貨公司，到街角的便利店、地道餐廳，甚至的士服務，只要看到PayPay的標誌，香港旅客便可暢通無阻地使用八達通App消費。這不只是多了一個支付方法，更徹底改變香港人在日本的消費模式，從此可以告別兌換大量日圓現金的繁瑣，也免去信用卡外幣交易手續費的顧慮。

八達通App亦貼心地支援多種增值方式，旅客即使在旅途中發現八達通銀包餘額不足，也能隨時透過轉數快（FPS）等方式增值，確保消費暢順。不同的八達通銀包級別設有不同的交易限額，例如Pro（已認證）用戶的每日交易限額高達港幣三萬元，足以應付絕大部分的旅遊消費需求 。

對於經常往返日本的商務人士或深度遊客而言，八達通推出這項新服務的便利顯而易見，不僅簡化了支付流程，更因零手續費和優惠匯率，有助降低旅遊成本。八達通近年銳意轉變，能夠在日本用八達通app支付，其跨境服務又進一大步了。陪伴香港人成長的八達通，正以嶄新姿態融入旅途，成為我們值得信賴的「旅遊夥伴」，將香港的智慧支付無縫延伸至國際市場。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

