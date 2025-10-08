鱷王達里奧唱好黃金　稱較美元具避風港作用　籲15%資產買金

金價年內多次創下新高，近日更衝破4,000美元大關。對於黃金前景，有「鱷王」之稱的對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）予以肯定，認為黃金較美元更具安全避風港作用；又認為金價走勢與1970年代情況類似。受到高通脹和經濟不穩定的背景下，金價在當地持續攀升。



稱黃金屬優秀分散投資工具

達里奧表示，黃金是非常優秀的投資組合分散化工具，所以如果僅從戰略資產配置的角度來看，最優組合大概會是把大約15%的投資組合配置在黃金上。他進一步指出，在政府債務負擔上升、地緣政治緊張及對法定貨幣穩定性的信心被侵蝕之際，將黃金視為一種強有力的保值工具。他又指出，目前情況1970年代初相似，當時黃金也與股票同步上升。

黃金：Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

另外，他對近期股市升幅表示保留意見。隨著估值飆升，股市上漲已引發對人工智能（AI）泡沫的擔憂。達利歐表示「在我看來有些泡沫的感覺」。圍繞AI的投機具有泡沫的典型特徵，並將其類比於以往的創新熱潮，從1920年代末專利活動與技術突破推動的過度投機，到1990年代末的互聯網時代。

不會輕易沽空超大型科技股

雖然如此，他表示仍能看到把握AI所帶來好處的機會，可以是通過利用AI大幅提升效率的公司，也可以是為該技術提供平台的公司。他即使對估值有所保留，仍會謹慎，不會輕易沽空那些超大型科技股。

另一方面，「鱷王」表示仍看好中國。但稱他在美國的投資「更多」，又表示﹕「兩者都有各自的挑戰和優勢，如果看中國，它相對便宜，但與此同時，資本流動和其他事情也使其存在一些問題。」