美股｜道指收跌91點　納指標指破頂後倒跌　中概股指數挫2.24%

道指周二（10月7日）早段先升後跌，道指曾漲173點，之後一度倒跌246點；納指及標指則曾升逾0.2%，同創盤中新高。3大指數至收市均倒跌，其中道指跌91點。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間10月8日

【04:35】Tesla跌4.45% AMD漲3.82%

道指收市報46,602.98點，跌91.99點或0.20%；納指收報22,788.36點，跌153.30點或0.67%；標普500指數收報6,714.598點，跌25.69點或0.38%。

重磅科技股中，前一天升逾半成的Tesla回吐4.45%，微軟跌0.87%、Nvidia跌0.29%，蘋果亦跌0.08%。

另外，AMD繼前一天急升逾23%後，周二再升3.82%。而IBM與AI公司Anthropic達成合作協議，刺激股價升1.54%，為升幅最大道指成份股。

圖為2023年2月17日，美國半導體公司AMD 的標誌出現在GPU晶片上。（Reuters）

【04:33】阿里巴巴ADR跌3.15%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.24%。其中，阿里巴巴ADR跌3.15%。

【04:32】美元指數上揚 現貨金價升穿3990美元

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於98.57，升0.48%。其中，美元兌日圓最新報151.98，升1.08%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,982.75美元，升21.70美元或0.55%；日內高見3,991.03美元的新高紀錄。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

本港時間10月7日

【22:48】IBM升逾3%創新高紀錄

道指最新報46,627點，跌67點或0.15%；納指最新報22,932點，跌9點或0.04%；標普500指數現報6,734點，跌5點或0.09%。

其中，IBM最新升逾3%，股價創新高紀錄，為升幅最大道指成份股；Nvidia亦漲1.23%。前一天急升逾23%的AMD，最新再漲5.51%。

【22:46】油價跌逾0.3%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶61.48美元，跌0.21美元或0.34%；倫敦布蘭特期油每桶報65.25美元，跌0.22美元或0.34%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報123,015.07美元、24小時內約跌1.2%。