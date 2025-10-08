美股｜道指早段先跌後反彈　納指最新升逾百點

道指周三（10月8日）早段造好，道指曾跌104點後反彈；納指及標指上揚，其中納指最新升逾百點。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間10月8日

【22:52】Nvidia最新升1.77%

道指最新報46,689點，升86點或0.18%；納指最新報22,921點，升133點或0.59%；標普500指數現報6,739點，升24點或0.36%。其中，Nvidia最新升1.77%。

【22:47】油價漲逾0.7%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶62.23美元，升0.50美元或0.81%；倫敦布蘭特期油每桶報65.92美元，漲0.47美元或0.72%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報122,506.53美元、24小時內約跌0.2%。