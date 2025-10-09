UNIQLO母企迅銷去年多賺16%至4330億日圓　末期息260日圓

連鎖服裝品牌UNIQLO及GU母公司迅銷（6288）公布，截至8月底止財年全年業績，擁有人應佔溢利增長16.4%至4,330億日圓，派期末每股派息預定上調至260日圓，加上中期每股派息240日圓，合計全年度股息500日圓，按年增加25%。



公司又指出，年內綜合收益總額為34,005億，按年增長9.6%；事業溢利總額為5,511億日圓，增長13.6%，全年度稅前溢利總額按年增長16.8%至6,505億日圓。

日本UNIQLO收益首破萬億日圓

公司又指出，年內日本UNIQLO收益首次突破1萬億日圓，海外UNIQLO業績亦創歷來最佳水平，收益及溢利大幅攀升。

按該事業分部旗下各地區業績而言，大中華地區收益為6,502億日圓，按年跌4%，事業溢利為899億日圓，跌12.5%。 其中內地市場以當地幣值計收益按年下降約4%，事業溢利則約減少10%。但第四季度因毛利率與銷售、一般及行政 開支佔收益比率改善，使事業溢利按年增長11%。

香港市場因面臨商品組成課題與消費意願低落，收益減少、溢利大幅下降。台灣市場雖錄得收益增長、溢利下降，但若扣除付與總部權利金上升的影響，溢利則呈現增長。南韓以及東南亞、印度及澳洲地區收益與溢利皆錄得大幅增長，收益為6,194億日圓，按年增長14.6%，事業溢利為1,169億日圓，升20.5%。其中，南韓因應氣溫變化的銷售及行銷策略奏效，收益與溢利大幅增長。

其他地區方面，北美地區收益為2,711億日圓，按年升24.5%，事業溢利為442億日圓，增長35.1%；歐洲地區收益為3,695億日圓，按年升33.6%，事業溢利為542億日圓，增長23.7%。