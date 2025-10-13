金價再破頂　美銀唱好﹕明年或試6000美元

金價升勢停不了，紐約期金每盎司最新報4,093.9美元，升2.34%，現貨金升1.29%，最新報4,069.59美元。雖然金價在年內多次創下新高，但是仍然獲得大行看好，其中美銀分析師在最新發表的報告內指出，過去四輪牛市，金價平均累積升幅300%，周期長達43個月，在明年春天時有機會高見6,000美元。



業界人士分析，強勁的市場需求將推動金價不斷攀升並再創新高。（視覺中國）

美國銀行分析師Michael Hartnett在一份報告中指出，目前很少投資者在結構性地配置黃金。隨著美國聯儲局主席即將換人、寬鬆政策及潛在的黃金價值重估等因素，將有利於「貨幣貶值交易」，亦即資金湧入另類資產如黃金及加密貨幣，以對沖美元在內的貨幣貶值所引起的購買力下降風險。

金價牛市累積升幅可達300%

雖然「歷史不能預示未來」，但他指出在過去四輪牛市中，金價平均上漲約300%，周期為43個月，意味金價明年春天將達到6,000美元。