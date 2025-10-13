金價再破頂 美銀唱好﹕明年或試6000美元
撰文：張偉倫
出版：更新：
金價升勢停不了，紐約期金每盎司最新報4,093.9美元，升2.34%，現貨金升1.29%，最新報4,069.59美元。雖然金價在年內多次創下新高，但是仍然獲得大行看好，其中美銀分析師在最新發表的報告內指出，過去四輪牛市，金價平均累積升幅300%，周期長達43個月，在明年春天時有機會高見6,000美元。
美國銀行分析師Michael Hartnett在一份報告中指出，目前很少投資者在結構性地配置黃金。隨著美國聯儲局主席即將換人、寬鬆政策及潛在的黃金價值重估等因素，將有利於「貨幣貶值交易」，亦即資金湧入另類資產如黃金及加密貨幣，以對沖美元在內的貨幣貶值所引起的購買力下降風險。
金價牛市累積升幅可達300%
雖然「歷史不能預示未來」，但他指出在過去四輪牛市中，金價平均上漲約300%，周期為43個月，意味金價明年春天將達到6,000美元。
金價企穩4000美元 紫金黃金曾飆逾8% 金飾股卻偏軟金價回落 守不住每盎司4000美元大關 原來又關特朗普事？渣打唱好港股 予目標價29500點 料金價續強勢或挑戰4100美元金價破4000美元！達里奧籲投資組合黃金佔比可達15%金價突破4000美元關 分析師指黃金已由避險工具 變成信念交易