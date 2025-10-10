金價回落　守不住每盎司4000美元大關　原來又關特朗普事？

黃金價格先前才剛漲破每盎司4000美元（約31,126港元）的歷史高點，沒想到10月9日便出現回落、下跌2%，再度降到每盎司4000美元以下，主因為美元走高，且黃金投資者在以色列與哈馬斯達成停火協議後趁機獲利了結。



金價跌落4000美元 專家揭曉原因

路透社報道，截至美東時間9日下午1時53分，黃金現貨下跌近2%、來到每盎司3959.48美元（約30,810港元），美國12月交割的黃金期貨也下跌2.4%、收在每盎司3972.6美元（約30,912港元）。

示意圖（zlataky/unsplash）

獨立金屬交易員Tai Wong指出：

隨著加沙停火協議生效，投機者正在撤出一些黃金籌碼，因為停火協議將緩解該地區歷年來動盪的局勢。

以色列和哈馬斯9日簽署停火協議，這也是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）結束加沙戰爭的第1階段。

2025年10月9日，美國總統特朗普(Donald Trump)宣布以色列和哈馬斯就加沙停火第一階段達成協議後，人們在以色列特拉維夫慶祝。(Reuters)

Tai Wong表示，「黃金和白銀可能需要進一步盤整，但推動金價上漲的主要驅動因素：『儲備多元化』以及『全球主權債務規模的不斷增長』仍然完全有效，並維持了黃金看漲的前景」。

