美股｜道指高收587點　納指飆2.21%　中概股指數升3.21%

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周一（10月13日）表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有望與中國國家主席習近平在韓國會晤，令市場憧憬緊張的中美關係將會降溫，美股同日造好，道指最多曾漲673點，至收市仍升587點；納指飆2.21%，為5月27日以來最大單日漲幅。



本港時間10月14日

【04:23】Tesla飆5.42% Nvidia升2.82% 博通漲逾9.8%

道指收市報46,067.58點，升587.98點或1.29%；納指收報22,694.61點，漲490.18點或2.21%；標普500指數收報6,654.72點，升102.21點或1.56%。

重磅科技股中，Tesla飆5.42%、人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升2.82%，Amazon漲1.68%，蘋果升0.97%。

晶片股除Nvidia上揚，博通（Broadcom）與OpenAI宣布合作，將開發首款自家設計的AI處理器，博通股價急升9.88%。另外，美光科技（Micron Technology）飆6.11%。

銀行股亦造好，其中高盛（Goldman Sach）股價漲3.08%，摩根大通（JPMorgan Chase）升2.41%、美國運通（American Express）亦升2.16%。

甲骨文 (Oracle) 至收市漲5.15%，此前至少有兩家券商上調該公司的目標價。

【04:13】阿里巴巴升4.91%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲3.21%。其中，阿里巴巴ADR升4.91%。

【03:56】美元指數上揚 現貨金價升穿4110美元

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於99.27，升0.3%。其中，美元兌日圓最新報152.31，升0.75%。

金價上漲。現貨黃金每盎司最新報4,109.29美元，升90.99美元或2.26%；日內高見4,117.05美元的新高紀錄。

【03:51】油價漲逾0.9%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報59.49美元，升0.59美元或1.0%。倫敦布蘭特期油收報63.32美元，升0.59美元或0.94%。

【03:30】恒指夜期收報25,794點 低水95點

恒指夜市期指收報25,794點，跌15點，較恒指收市25,889點，低水95點，成交24,501張。

【02:38】中概股指數飆逾3%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，最新升3.38%。

【02:31】銀行股造好 高盛升逾3%

道指最新報46,130點，升651點或1.43%；納指最新報22,714點，升509點或2.30%；標普500指數現報6,664點，漲112點或1.71%。

其中，高盛（Goldman Sach）股價飆3.11%，為現時升幅最大道指成份股，摩根大通（JPMorgan Chase）升超過2.7%；AI晶片龍頭Nvidia股價漲2.6%。

本港時間10月13日

【22:50】博通升近一成 Nvidia漲逾2%

道指最新報45,916點，升436點或0.96%；納指最新報22,562點，升357點或1.61%；標普500指數現報6,630點，漲77點或1.19%。其中，晶片商博通（Broadcom）與OpenAI宣布合作，將開發首款自家設計的AI處理器，博通股價急升9.87%。AI晶片龍頭Nvidia股價亦升2.13%。

另外，甲骨文 (Oracle) 最新上漲 4.73%，此前至少有兩家券商上調該公司的目標價。

【22:45】油價漲逾1.7%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶59.94美元，升1.04美元或1.77%；倫敦布蘭特期油每桶報63.71美元，漲0.98美元或1.56%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報114,635.12美元、24小時內升1.9%。