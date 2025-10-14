美股｜道指收市升202點　日內曾跌615點　Nvidia挫4.4%

市場對中美貿易衝突的憂慮再度升溫，美股周二（10月14日）早段下跌，道指曾跌615點、納指曾跌逾2%、標指最多挫逾1%，但其後跌幅收窄。在美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發表公開講話，指局方或在未來數月停止縮表後，道指一度大幅反彈455點。臨近收市，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱或終止與中國的食油貿易，道指升幅收窄至202點；納指至收市仍跌0.76%。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間10月15日

【04:23】納指收跌0.76% Tesla跌1.55%

道指收市報46,270.46點，升202.88點或0.44%；納指收報22,521.70點，跌172.91點或0.76%；標普500指數收報6,644.31點，跌10.41點或0.16%。

重磅科技股中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia挫4.40%，為跌幅最大道指成份股。Tesla跌1.55%、Amazon跌1.66%，蘋果則微升0.08%。

【04:13】中概股指數跌1.95% 百度挫4.55%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.95%。其中，阿里巴巴ADR跌2.37%、百度跌4.55%。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

【04:07】美元指數下跌 現貨金價升穿4170美元再破頂

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於99.04，跌0.23%。其中，美元兌日圓最新報151.72，跌0.37%。

金價上漲。現貨黃金每盎司最新報4,142.99美元，升32.29美元或0.79%；日內高見4,179.71美元的新高紀錄。

【04:05】油價跌逾1.3%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報58.70美元，跌0.79美元或1.33%。倫敦布蘭特期油收報62.39美元，跌0.93美元或1.47%。

【03:30】恒指夜期收報25,763點 高水322點

恒指夜市期指收報25,763點，升 247點，較恒指收市25,441點，高水322點，成交26,853張。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

本港時間10月14日

【22:52】納指仍跌1% Nvidia挫逾3%

道指最新報45,999.點，跌68點或0.15%；納指最新報22,461點，跌232點或1.03%；標普500指數現報6,618點，跌36點或0.54%。其中，Nvidia現跌3.62%，為跌幅最大道指成份股；前一日急漲的Tesla最新亦跌2.96%。

【22:45】油價跌逾2%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶58.29美元，跌1.20美元或2.02%；倫敦布蘭特期油每桶報61.97美元，跌1.35美元或2.13%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報112,131.20美元、24小時內約跌1.7%。