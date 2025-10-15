鮑威爾：聯儲局或在未來數月停止縮表
撰文：蕭通
美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）10月14日在費城出席全國商業經濟協會（NABE）活動，發表講話時指局方或在未來數月停止縮表，又稱美國就業市場下行風險增加。外界認為，相關言論暗示局方或轉向更加寬鬆的貨幣政策。鮑威爾並未明示利率政策走向，但言論達到安撫投資者的效果，道指在日內曾重挫615點後，一度大幅反彈455點。
鮑威爾表示，聯儲局長期以來的計劃是，當準備金超出局方認為已充足準備的金額時，就不再縮減資產負債表，「我們可能在未來幾個月就到達那一點，我們也正密切關注很多指標，以便做出這個決定」。
這是聯儲局本月議息會議前，鮑威爾最後一次公開談話。他也提到，自從9月會議以來，經濟前景沒有什麼太大變化。但勞動市場表現出相當的下行風險，勞動力的需求略大於供給。
此外，他指就可取得的數據來看，貨物價格已經上漲，很大的關係是因為關稅，而非潛在的通脹壓力。
