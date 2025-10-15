道指收市倒跌17點　蒸發逾400點升幅　現貨金升穿4200美元

美國銀行股公布樂觀季績，但受中美貿易緊張升溫影響，美股周三（10月15日）先升後回落。道指最多曾漲422點，至收市倒跌17點；納指及標指曾漲逾1%，升幅至收市大幅收窄。



圖為2025年7月1日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間10月16日

【04:23】納指高收0.66% AMD升9.4% 美銀大摩漲逾4%

道指收市報46,253.31點，跌17.15點或0.04%；納指收報22,670.08點，升148.38點或0.66%；標普500指數收報6,671.06點，升26.75點或0.40%。

重磅科技股中，Tesla升1.38%、蘋果升0.67%；人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia則跌0.09%、Amazon跌0.35%。 另外，半導體企業AMD升9.44%。

美國銀行（Bank of America）及摩根士丹利（Morgan Stanley）業績好過市場預期，股價分別升4.43%和4.75%。

2023年2月17日，圖為美國半導體公司超微半導體（Advanced Micro Devices，AMD）的標誌出現在GPU晶片上。（Reuters）

【04:03】中概股指數收漲1.70%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.70%。其中，阿里巴巴ADR升1.88%。

【03:58】美元指數下跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於98.79，跌0.25%。其中，美元兌日圓最新報151.24，跌0.40%。

金價上漲。現貨黃金每盎司最新報4,210.75美元，升68.60美元或1.66%；日內高見4,218.32美元的新高紀錄。

【03:57】油價跌逾0.7%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報58.27美元，跌0.43美元或0.73%。倫敦布蘭特期油收報61.91美元，跌0.48美元或0.77%。

【03:33】恒指夜期收報25,848點 低水63點

恒指夜市期指收報25,848點，跌50點，較恒指收市25,910點，低水63點，成交20,377張。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

本港時間10月15日

【22:50】納指最新仍升逾1%

道指最新報46,558點，升288點或0.62%；納指最新報22,816點，漲295點或1.31%；標普500指數現報6,710點，升65點或0.99%。

【22:45】油價微升

油價上升。紐約原油期貨現時每桶58.95美元，漲0.25美元或0.43%；倫敦布蘭特期油每桶報62.50美元，升0.11美元或0.18%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報111,270.89美元、24小時內約跌0.2%。