道指收市跌301點　現貨金升穿4300美元

美國地區銀行被揭不良貸款，導緻區域銀行股大幅下跌。美股周四（10月16日）先升後跌，避險投資者續將高金價推至新高。道指日內曾漲169點，最多曾倒跌472點，至收市收窄至跌301點。



圖為2025年7月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

【04:20】Tesla跌1.47% Nvidia升1.10% 美光科技漲逾半成

道指收市報45,952.24點，跌301.07點或0.65%；納指收報22,562.54點，跌107.54點或0.47%；標普500指數收報6,629.07點，跌41.99點或0.63%。

美國地區銀行Zions Bancorp宣布，其子公司的兩筆不良貸款已沖銷5,000萬美元，公司股價跌13.14%。

重磅科技股中，Tesla跌1.47%、蘋果跌0.76%、Amazon跌0.51%。 人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia則升1.10%，多隻晶片股也造好，美光科技（Micron Technology）升5.52%，博通（Broadcom ）漲0.80%。

另外，惠普企業 （Hewlett Packard Enterprise) 股價暴跌10.06%，此前該公司預計年度利潤和營收低於華爾街預期。

圖為美國晶片製造商美光科技（Micron Technology）成立45周年，標語登上紐約時報廣場外牆展示版， 2023年10月10日上載社交平台。（X @MicronTech）

【04:03】中概股指數收跌0.91%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.91%。其中，阿里巴巴ADR跌0.51%。

【03:56】現貨金價漲逾2%

金價上漲。現貨黃金每盎司最新報4,312.10美元，升103.82美元或2.47%，再創新高紀錄。

【03:37】恒指夜期收報25,862點 低水27點

恒指夜市期指收報25,862點，跌43點，較恒指收市25,888點，低水27點，成交19,604張。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

本港時間10月16日

【22:51】美光科技升逾6%

道指最新報46,329點，升76點或0.17%；納指最新報22,835點，漲165點或0.73%；標普500指數現報6,696點，升25點或0.38%。其中，Nvidia上漲1.61%，美光科技（Micron Technology）上漲6.55%，博通（Broadcom ）上漲2.94%。

【22:50】油價微升

油價上升。紐約原油期貨現時每桶58.36美元，漲0.09美元或0.15%；倫敦布蘭特期油每桶報61.93美元，升0.02美元或0.03%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報111,087.04美元、24小時內約跌0.4%。