美國禁關鍵軟件出口　香港科企何去何從？｜方保僑

中美科技戰再次升溫，美國特朗普政府除了考慮持續加徵關稅之外，亦將擴大對華技術出口限制，最新焦點是禁止「關鍵軟件」出口。雖然禁令細節尚未公布，但根據美國國家標準暨技術研究院（National Institute of Standards and Technology - NIST）的定義框架，此舉無疑是繼晶片禁令後，另一記重擊中國科技發展的行動。對正努力發展成為國際創科中心的香港而言，這絕對是一個不容忽視的警號。

回顧過去，美國對香港的科技出口政策已逐步收緊。自2020年起，華府已取消香港的特殊待遇，將其在敏感技術出口方面與中國內地看齊 。這意味任何針對中國的技術限制，幾乎都會自動適用於香港。一旦「關鍵軟件」禁令落實，影響將會立竿見影。

「關鍵軟件」到底涵蓋哪些領域？根據NIST的指引，範圍包括底層操作系統、雲端計算平台、數據庫管理系統，以至晶片設計所需的電子設計自動化（EDA）軟件及人工智能（AI）模型開發工具等。這些軟件是現代科技企業的命脈，尤其對於從事半導體設計、AI應用開發、金融科技及雲端服務的香港企業而言，更是不可或缺的基石。

可以預見，一旦美國供應商被禁止向香港出口此類軟件，本地企業將面臨營運中斷的巨大風險。首當其衝的是高度依賴美國EDA軟件的晶片設計公司，其研發工作將陷入停頓。其次，人工智能公司若無法使用最新的訓練平台及演算法更新，創新節奏將被迫放緩，競爭力亦將衰退。長遠而言，這不僅打擊個別企業，更可能動搖整個創科生態的根基，導致跨國公司重新評估在港設立研發中心的決定，甚至考慮轉移至新加坡等其他地區。

面對如此嚴峻的挑戰，香港企業不能再採取觀望態度。首先，企業必須立即進行全面的「技術體檢」，盤點自身業務所依賴的軟件及技術來源，評估一旦斷供所帶來的衝擊。其次，應積極尋找及測試替代方案，開拓來自中國、歐洲、日本或其他地區的供應鏈，降低對單一國家技術的依賴。雖然自主研發並非一朝一夕可成，但長遠而言，支持及採用國家自主研發的軟件產品，將是保障業務持續性的重要策略。

美國的「關鍵軟件」禁令可說是一場迫在眉睫的危機。香港過去作為中西技術橋樑的角色，如今被置於科技戰場的前線。本地企業唯有未雨綢繆，加速技術供應鏈的多元化和自主化，方可在這場日益激烈的科技博弈中尋找出路。