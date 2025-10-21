聚水潭今首掛高開24%　每手賬賺740元　認購9萬股才穩中｜新股IPO

電子商務SaaS ERP提供商聚水潭（6687）今日（21日）掛牌，開市報38元，較招股定價30.6元高出24.2%或7.4元，以每手100股計算，不計手續費，賬面賺740元。



聚水潭於周一（20日）晚上公布認購及分配結果。其公開發售部份錄得38.7萬份申請，超額認購1,952倍，一手中籤率為0.13%，要認購900手（9萬股）才穩中，獲分派1至2手。合共有469人斥資1.1億元，以「頂頭槌飛」申請，最終獲派發10手至11手。

國際配售部份共有632名承配人，錄議超額認購21.9倍。

該公司於同日有暗盤交易，於三大交易場，最高見49.8元，較招股定價高出62.7%或19.2元，每手賬面賺1,920元。收市報介乎40.92元至42元，賬面賺1,032元至1,140元。