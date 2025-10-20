對標劍指Palantir　AI新股滴普科技佈局緊扣國家產業政策｜彭偉新

近期港股新股市場熱度不減，焦點落在現正招股的滴普科技。這間公司是根據香港上市規則第18C章上市的特專科技公司，也是熱門賽道中的「企業級大模型AI應用第一股」。滴普科技上市前，已獲一眾頂級投資機構支持，包括高瓴、五源資本、IDG資本與BAI資本，更入選「2025年世界獨角獸企業」、「2025年財富中國科技50強」、[2024年福布斯中國 AI 50強」。其B2B的企業服務模式和商業化能力，更有望對標美股股王Palantir (PLTR)。



高增長高毛利 業務數據亮眼

再看公司基本面，滴普科技的業務數據相當亮眼。公司專攻企業級大模型AI應用解決方案，業務範圍橫跨消費零售、製造、醫療和交通等多個高增長行業。招股檔顯示，滴普科技展現出強勁增長的營運數據。營業收入從2022年的1.00億元人民幣躍升至2024年的2.43億元，複合年增長率高達55.5%，而2025年上半年更爆升118.4%，擴張勢頭明顯加速。更值得關注的是，公司毛利率高達55%，證明擁有技術實力的定價權優勢。截至今年6月底，公司累計服務283家企業客戶，產品已深度融入客戶業務流程，商業模式絕對行得通。

技術班底雄厚 築起護城河

滴普科技的護城河，在於自主研發的技術。公司自主研發的FastData企業級數據智能解決方案和FastAGI企業級人工智慧解決方案，能為不同行業的客戶度身訂造智能化轉型方案，最為擅長將企業的海量文本轉換為AI模型可以處理的數據（Tokenize）。此外，公司創辦人趙傑輝擁有逾20年行業經驗，也曾在華為及阿裏巴巴擔任核心技術專家，對行業趨勢的觸覺十分敏銳。同時，公司邀得前阿裏巴巴達摩院資深演算法專家、AI權威專家楊紅霞博士坐鎮擔任獨立非執行董事，為公司人工智慧演算法技術研發提供強勁動力。

AI黃金賽道投資機遇 食正國策大浪

投資前景方面，滴普科技所處的賽道「錢」景清晰。中國企業AI市場預計在未來五年保持超過30%的年均複合增長率。企業對AI的需求已從「試水溫」變成「剛性需求」，加上近期有傳國企更傾向使用國內供應商，這類B2B服務商最能受惠。滴普科技目前在內地企業級大模型市場排前五，正處力爭上游的黃金有利位置。滴普科技的業務佈局緊扣國家產業升級方向，食正國策紅利，想像空間巨大。

市場將滴普科技譽為「中國版Palantir」，因兩者業務核心都是將數據轉化為企業決策力。美國AI巨頭Palantir市值高達四千多億美元，為滴普科技的長期估值提供清晰的對標。

投資策略：認購博取首日升幅

此次招股上市，保薦團隊由中信証券、國泰君安國際等一線大行領銜，反映投行對公司質素及前景的認可。在投資市場追捧高增長、高潛力科技股的氣氛下，滴普科技勢成具吸引力的投資標的。

鑒於滴普科技的市場稀缺性及AI話題性，公司上市後有望成為繼近期好幾只熱門新股，成為另一只備受追捧的新股。建議投資者積極考慮按招股價認購8至10手，期待在幸運降臨下，博取從滴普科技上市初期獲取豐厚利潤。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

