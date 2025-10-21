高市早苗任首相　經濟學家料日央行加息壓通脹　或與政府政策背馳

日本新任首相高市早苗可能在處理通脹問題上面臨困難，因為作為盟友的維新會，一直反對執政黨發放現金等措施。



第一生命研究所經濟學家Hideo Kumano表示：「現實情況是，自民黨和維新會都不具備有效的政策工具，既能針對廣泛的家庭，又能迅速產生效果。日本央行在年底前加息，將是通過降低進口成本來抑制食品價格的最快方式。然而，這可能與高市早苗的政策立場背道而馳。」

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

華僑銀行﹕減少政治不確定 為央行月底加息舖路

至於新加坡華僑銀行外匯策略師Christopher Wong則表示，在日本維新會同意組建聯合政府之後，高市早苗當選日本首相在預料之中。由於自民黨與維新會政黨聯盟展現出的財政穩健性，這應當會讓市場和日圓感到安心。此次事件對美元/日元的影響可能不會與自民黨選舉後出現的走勢類似，因為聯合政府將使得高市早苗此前支持刺激政策的立場可能不得不做出調整。

此外，由於宏觀形勢允許政策走向正常化，減少一點政治不確定性或許有可能為日本央行在10月30日加息鋪平道路。