道指收市升218點創新高　現貨金價曾跌穿4100美元

美股周二（10月21日）個別發展，道指最多曾升419點，至收市仍漲218點並創新高紀錄。納指則微跌0.16%、標指持平。由於市場風險情緒緩和，現貨金價同日急瀉，曾低見每盎司4082.22美元，跌幅逾6%。



本港時間10月22日

【04:20】通用汽車飆近15% 可口可樂漲4%

道指收市報46,924.74點，升218.16點或0.47%；納指收報22,953.67點，跌36.88點或0.16%；標普500指數收報6,735.35點，升0.22點或0.00%。

其中，通用汽車（General Motors）上調了全年盈利預期，股價急漲14.86%。可口可樂（Coca-Cola）第三季業績超出預期，股價升4.06%。

重磅科技股中，Amazon升2.57%、蘋果漲0.20%；Alphabet跌2.37%、Tesla挫1.08%、人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia挫0.83%。

【04:03】中概股指數收跌0.97% 阿里巴巴跌近4%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.97%。其中，阿里巴巴ADR跌3.91%。

【04:01】恒指夜期收報25,919點 低水109點

恒指夜市期指收報25,919點，跌93點，較恒指收市26,027點，低水109點，成交15,241張。

【04:14】美元指數上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於98.93，升0.35%。其中，美元兌日圓最新報151.89，升0.76%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,120.85美元，跌235.70美元或5.41%；日內低見4,082.22美元，挫逾6%。

【04:00】油價約升0.5%

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報57.82美元，升0.30美元或0.52%。倫敦布蘭特期油收報61.32美元，漲0.31美元或0.51%。

本港時間10月21日

【22:50】可口可樂漲3.5%

道指最新報46,972點，升265點或0.57%；納指最新報22,943點，跌46點或0.20%；標普500指數現報6,739點，升4點或0.07%。其中，通用汽車（General Motors）上調了全年盈利預期，股價急漲14.52%。可口可樂（Coca-Cola）第三季業績超出預期，股價升3.49%。

【22:46】油價跌逾0.5%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶56.66美元，跌0.36美元或0.63%；倫敦布蘭特期油每桶報60.66美元，跌0.35美元或0.57%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報109,935.13美元、24小時內跌逾1%。