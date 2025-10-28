IPO旺場自動駕駛熱門　小馬智行最多籌75億　文遠知行3535元入場

IPO市場活躍，除卻4隻新股今日（28日）同步掛牌，再有新股遞表，包括兩大已登陸美股的內地自動駕駛公司。



小馬智行1.8萬元入場 集資最多75.5億元

內地自動駕駛公司小馬智行（新上市：2026）今日起至下周一(3日)招股，發售4195.57萬股，香港公開發售佔10%，其餘為國際配售；每股招股價將不會超過180元，集資最多75.5億元。

今次一手100股，入場費18181.5元。該股預計11月6日掛牌，聯席保薦人包括高盛、美銀證券、德銀及華泰國際。

文遠知行3535元入場 集資30.9億元

而另一間內地自動駕駛公司文遠知行（新上市：0800）今日起至下周一(11月3日)招股，發售8825萬股，香港公開發售佔5%，其餘為國際配售；每股招股價將不高於35元，集資最多30.9億元。

今次一手100股，入場費3535.3元。該股預計11月6日掛牌，聯席保薦人包括中金公司及摩根士丹利。

在北京亦莊的自動駕駛示範區內，小馬智行的自動駕駛測試車輛在進行車載設備的道路測試，圖片攝於6月19日。（新華社）

B仔股旺山旺水入場費6869元 集資近6億元

此外，今年大熱的B仔股，再有登陸，蘇州旺山旺水生物醫藥公司（新上市：2630）今日起至下周一(11月3日)招股，發售1759.78萬股H股，香港公開發售佔10%，其餘為國際配售；每股招股價介乎32元至34元，集資最多近6億元。

今次一手200股，入場費6868.6元。該股預計11月6日掛牌，獨家保薦人為中信証券。

均勝電子入場費近1.2萬元 最多籌逾36億元

智能汽車科技解決方案提供商，寧波均勝電子（新上市：0699）今日起至下周一(11月3日)招股，發售1.55億股，香港公開發售佔10%，其餘為國際配售；每股招股價將不超過23.6元，集資最多36.6億元。

今次一手500股，入場費11919.0元。該股預計11月6日掛牌，聯席保薦人包括中金及瑞銀。