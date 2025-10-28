新世界北角柏蔚山8578萬沽最後一伙　歷時7年終沽清、套現逾160億

新世界（0017）旗下北角柏蔚山以招標形式售出最後一伙，項目由2018年6月展開銷售，提供611伙，最終歷時7年全數沽清單位，套現逾160億元。



柏蔚山7年全數沽清單位

發展商表示，以招標形式售出項目最後一伙為第1座33樓及35樓B單位，屬四房三套複式大宅，實用面積2,331平方呎，附設78平方呎平台，連兩個停車位售出，售價8,578萬元，呎價36,800元。

滶晨系列累沽666伙 套現逾114億

另同系滶晨II 亦招標沽1伙，套現2,050萬元，呎價26,350元，屬第2座7樓P1單位，實用面積778平方呎，三房一套連工作間連洗手間設計，設獨立私人升降機前廳。至於買家為本地買家，購入單位作自住。發展商指，滶晨及滶晨II 開售至今合共售出666伙，共套現逾114億元。