美股｜道指收市跌251點　納指挫2%　Tesla跌5.15%

高盛（Goldman Sachs）及摩根士丹利（Morgan Stanley）警告，股債市場估值偏高或出現回調，美股周二（4日）下跌，道指最多曾跌逾459點，收市仍跌251點；納指則挫2.04%，標指亦跌逾1%。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間11月5日

【04:20】Nvidia跌近4%

道指收市報47,085.24點，跌251.44點或0.53%；納指收報23,348.64點，跌486.09點或2.04%；標普500指數收報6,771.55點，跌80.42點或1.17%。

重磅科技股中，Tesla跌5.15%、人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌3.96%、Alphabet挫2.18%、Amazon跌1.84%、Meta挫1.63%、微軟跌0.52%；蘋果公司（Apple）則漲0.37%。

【04:08】中概股指數收跌2.05% 阿里巴巴跌2.02%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.05%。其中，阿里巴巴ADR跌2.02%。

【03:43】恒指夜期收報25,917點 低水35點

恒指夜市期指收報25,917點，升9點，較恒指收市25,952點，低水35點，成交15,067張。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

【03:42】油價跌逾0.6%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報60.56美元，跌0.49美元或0.8%。倫敦布蘭特期油收報64.44美元，跌0.45美元或0.69%。

【03:38】美元指數重上100 現貨金價跌穿4000美元

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於100.22，升0.35%。其中，美元兌日圓最新報 153.67，跌0.35%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報3,938.97美元，跌62.52美元或1.56%。

2025年4月17日拍攝的美國總統特朗普的3D列印微縮模型和美元鈔票。（Reuters）

本港時間11月4日

【22:51】Tesla跌逾2.7% Nvidia挫逾1.8%

道指最新報47,122點，跌213點或0.45%；納指最新報23,579點，跌255點或1.07%；標普500指數現報6,797點，跌54點或0.79%。 多隻大型科技股股價下跌，其中Tesla跌2.75%、Nvidia跌1.87%、Alphabet跌1.48%。

【22:47】油價下跌

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶60.40美元，跌0.65美元或1.06%；倫敦布蘭特期油每桶報64.30美元，跌0.59美元或0.91%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報104,153.31美元、24小時內跌逾2%。