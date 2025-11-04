美股｜道指早段曾跌逾400點　納指挫逾1.7%

高盛（Goldman Sachs）及摩根士丹利（Morgan Stanley）警告，股債市場估值偏高或出現回調，美股周二（4日）早段下跌，道指最多曾跌逾450點，納指曾挫逾1.7%，目前跌幅收窄。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間11月4日

【22:51】Tesla跌逾2.7% Nvidia挫逾1.8%

道指最新報47,122點，跌213點或0.45%；納指最新報23,579點，跌255點或1.07%；標普500指數現報6,797點，跌54點或0.79%。 多隻大型科技股股價下跌，其中Tesla跌2.75%、Nvidia跌1.87%、Alphabet跌1.48%。

【22:47】油價下跌

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶60.40美元，跌0.65美元或1.06%；倫敦布蘭特期油每桶報64.30美元，跌0.59美元或0.91%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報104,153.31美元、24小時內跌逾2%。