日產汽車傳售橫濱總部予敏實及KKR　作價49億元

近年面臨財務壓力的日產汽車（Nissan Motor），據報同意以970億日圓（約48.99億港元），出售其位於橫濱全球總部大樓。



據外電引述消息指有關物業買家為私募基金KKR及敏實集團（0425）組成的財團，及出售後租回該物業，預期日產將錄約739億日圓收益。

日產汽車。（Reuters）

報道指出，是次收購由私募基金KKR日本房地產子公司KJR管理公司一間特殊目的公司牽頭，敏實將為主要投資方。日產指出，所得資金將用維持關鍵投資，同時實現內部系統的現代化，交易將不會影響總部營運或人員配置。

敏實創辦人兼最大股東為出身於台灣的秦榮華，該集團於1992年成立，於2005年上市。據其網站介紹，現為全球領先汽車外飾件和車身結構件供應商，全球員工逾2.2萬人，及擁有77間工廠及辦事處、5間研發中心。