大家樂盈警　料半年純利最差跌七成　預告整合門店及中港供應鏈

大家樂 （00341） 發出盈警，預期至2025年9月底的半年股東應佔溢利將按年下跌65%至70%，而去年同期純利為1.44億元。以此計算，大家樂半年純利將跌至5,000萬元或以下。



即使撇除投資物業公平值變動，大家樂表示，上半財年經調整EBITDA料按年下跌約30%，去年同期為EBITDA盈利3.44億元。

上半年收入錄單位數跌幅

大家樂表示，半年盈利下跌受累於期內收入錄得中單位數百分比跌幅，令毛利下跌、以及期內入帳投資物業公平值虧損。

大家樂成立兩小組革新營運模式 預告整合門店

大家樂表示，隨着消費模式轉變及行業調整，面臨的挑戰進一步加劇。香港居民外遊常態化、入境旅客消費疲弱，周末、長假和暑假等傳統銷售高峰期的客流量明顯下跌，而市場低成本營運模式興起，令銷售表現更波動。

大家樂又指，首席執行官和首席財務官正帶領兩個專案小組，革新營運模式，具體措施包括：開拓及轉向更靈活、更具彈性的經營模式；整合表現未如理想的門店；恪守高品質標準的前提下，簡化營運流程並精簡餐單；整合與升級香港及中國內地供應鏈以提升競爭力。