陳茂波﹕國策鼓勵內企出海　港大量辦公室樓面獲承租

財政司司長陳茂波日前出席香港會計師公會年度晚宴致詞表示，國策鼓勵內地企業走出去，近期本港大量寫字樓面獲承租，部分內地公司甚至租用整幢寫字樓，設立區域及國際總部。



陳茂波表示，很多企業選擇利用香港作為平台籌集資金，需要金融及專業服務，並以香港作為離岸研發及人才中心。來自東南亞、中東及中亞的企業亦視香港為進入內地市場的跳板。過去約一年，先後有泰國、印尼、哈薩克、新加坡企業來港上市，並即將迎來首家來自阿聯酋的中東企業。政府設立小組協助企業順利落戶香港，並拓展海外業務。會計界亦有機遇，能夠利用專業知識、國際經驗等，協助企業擴張。

陳茂波提到，地緣政局緊張重塑全球貿易秩序，多邊主義走向區域化，區域內多邊或雙邊合作加強，即使面臨眾多外部壓力，中國仍穩步前進。在「一國兩制」框架下，香港將繼續發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色。

港初創企業數目5年增加40%

另一方面，他在網誌撰文指，在政府及各界多年來的努力下，香港的創科生態有顯著的發展。過去5年，香港初創企業增加40%至約4,700間。以香港科技園及數碼港為例，過去一年旗下初創企業所完成的融資總額合共約60億元。

另外，多間在香港科技園及數碼港落戶的企業，過去一年多亦成功上市，總集資額亦達52億元。 他續指，香港要發揮好國際雙向平台的角色，更深度貢獻粵港澳大灣區的發展與建設，支持更大程度釋放灣區市場一體化的優勢。