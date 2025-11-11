一成不變會死㗎！　王維基曝零售業五大預言：港人買嘢無需繁體字

香港科技探索 （1137）旗下HKTVmall今日（11日）在會展舉辦「Vision Day 2025」，集團副主席兼行政總裁王維基演講時，對本港零售業作出五大預言，包括「香港人買嘢唔再需要繁體字（產品﹚」，並預言三年內香港將實現「免清關物流」，顛覆現有零售格局。面對本港零售市場五大結構性轉變，他警告：「如果好似傳統百貨咁一成不變，會死㗎！」



對於本港零售市道，他認為有五大趨勢，一、香港消費總額未減，實體零售正在萎縮，消費者傾向於海外網購、跨境電商等。二、香港人對內地品牌接受度提高，他觀察到連汽車市場都出現結構性變化，「而家成街都係國產車」，強調香港消費者已完全接受內地品牌品質，「香港人買嘢唔再需要繁體字（產品）」。

倘一成不變 將面臨「死亡」

他強調，倘若一成不變，將會面臨「死亡」局面，「如果好似傳統百貨咁一成不變，會死㗎！」，平台定位是「大小通吃」。

王維基透露，公司內外都會適應時代轉變，發揮香港市場本地薑的優勢，更要緊貼內地市場趨勢，目前公司有5%員工是來自內地，希望明年底有15%員工來自內地。

香港人對內地品牌接受度提高，包括電動車。（深圳發布）

預言三年內港實現「免清關物流」

第三個趨勢，王維基預言，三年內將實現「免清關物流」，「我同你賭一鋪，三年內香港將實現免清關物流」，京東收購超市佳寶只是一個「開始」，日後貨物直接從內地發往香港，現有零售格局將被顛覆，香港供應鏈將會改變。

他指，第四個趨勢就是人口結構已經改變，長者已成為重要網購力量，平台將針對不同客群佈局，加大銀髮客群的投入，而對於內地來港人士，已開發微信小程式拓展遊客市場，至於年輕人，將推出專屬應用程式。

內地電商加快攻港，京東早前入主佳寶。（董素琛攝）

與三大電商平台「打冧」實體店

最後，他認為，電商平台興起將會衝擊實體店，王維基無懼拼多多、京東、淘寶三大內地電商「巨無霸」攻港，甚至對它們的到來感到高興，希望與三大電商平台一齊「打冧」實體店。

集團日前發布2026年策略性計劃，首先擲2.5億元做市場推廣，王維基透露，將透過廣告、專屬優惠價定價機制，實現「每三個香港成年人就有一個用HKTVmall」的目標。不僅如此，HKTVmall將8小時配送縮短為3小時。

王維基最後以一貫的敢言風格總結：「機會係留俾有準備的人，我就準備好啦。你哋有冇得留低？我就唔知啦！」