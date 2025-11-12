瑞幸咖啡計劃重返美股市場　5年前因財務造假遭除牌

內地連鎖咖啡店瑞幸咖啡，有意重返美國股市。據《CNBC》引述瑞幸聯合創始人兼行政總裁郭謹一表示，該公司正準備重新在美國上市。



其後公司代表補充﹕「如此前溝通，瑞幸咖啡會持續關注美國資本市場，但公司目前對於重返主板上市沒有確定的時間表，我們現階段的首要任務仍是踐行公司的業務戰略、聚焦發展。」



瑞幸於2020年因爆出財務造假醜聞，而從美國股市除牌。當年公司爆出收入造假醜聞，同年6月被迫從納斯克市場退市，其後並須支付約1.8億美元的罰款。其後瑞幸的存託憑證（ADR）繼續在場外交易。報道稱，股東大鉦資本（Centurium Capital）入主後，瑞幸已明顯反彈，超越星巴克（Starbucks）成為內地最大咖啡零售商，目前計劃在美國市場進一步擴張發展。

內地餐飲品牌瑞幸咖啡在尖沙咀美麗華廣場Mira Place的分店。（洪芷菁攝）

《CNBC》報道稱，瑞幸咖啡日前在廈門總部舉行一場由市政府主辦活動上，郭謹一表示：「在市政府指導下，正積極推進在美國主板重新上市進程」。重新上市過程一旦完成，將有助提升廈門作為全球商業與投資理想目的地，但未透露重新上市方面具體進程。

截至今年6月底，瑞幸第2季純利12.5億元（人民幣‧下同)，按年升44%；淨營收123.59億元，按年增長47%。截至6月底全球店舖數目26,206間。

瑞幸5年前向SEC提交1.8億美元罰款

據《彭博》於2020年12月報道，報道引述消息指出，瑞幸因涉嫌嚴重虛報營收、費用和淨運營虧損，以此欺騙投資者，試圖使其看起來像是實現了快速的增長和提高了盈利能力，並達到該公司的盈利預期。瑞幸咖啡則已同意支付1.8億美元的罰款，以和美國監管機構就此指控達成和解。

圖為2025年4月7日，美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）華爾街入口。（Reuters）

美國證券交易委員會（SEC）在聲明指出，瑞幸至少在2019年4月到2020年1月之間，通過三個獨立的購買計劃，利用關聯方對銷售交易進行造假，故意捏造了超過3億美元的零售額。起訴書稱，瑞幸咖啡的某些員工試圖通過將公司費用誇大逾1.9億美元以創建一個虛假的運營數據庫，並篡改會計和銀行記錄來反映造假的銷售額，藉此掩蓋其欺詐行為。

SEC於2020年12月16日在紐約南區的地方法院提起訴訟，指控瑞幸咖啡違反美國聯邦證券法的反欺詐、上報、賬簿和記錄以及內部控制條款。瑞幸咖啡並未承認或否認這些指控，並同意達成一項和解協議，其內容包括永久禁令和支付1.8億美元的罰款，但這項和解協議還需得到法院批准才能生效。

瑞幸咖啡在官方微博表示，與SEC達成和解，目前公司和門店運營穩定、經營正常。瑞幸咖啡將持續配合監管，將合規工作視為重中之重。同時，公司管理層和全體員工將繼續保持公司穩定經營，持續為消費者提供高品質、高性價比、高便利性的產品和服務。