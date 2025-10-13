中美關稅戰｜貿發局馬時亨﹕不論有無關稅　企業必須分散市場

美國總統特朗普於上周五（10日）宣布，將於下月1日起對中國商品徵收額外100%關稅。貿發局主席馬時亨指出，由4月2日至今，美國關稅政策有很多轉變，現在難言未來實際會發生什麼事，但眾多不穩定因素，肯定會令對投資卻步，對生意來往造成影響。不過，近期內地與香港的貿易額均上升，需觀察一段時間，才能看到關稅的實際影響。



他又認為，不論有沒有關稅，企業也不能依靠一、兩個市場，必須分散。

馬時亨又指出，地緣政治過去一段時間帶來很多不確定因素，形容「最確定的就是不確定」，貿發局一直協助企業出海、升級轉型及開拓新市場，包括東盟、中東均錄很多增長，貿發局將繼續視協助包括來自內地的公司出海為最重要任務，發揮作為超級聯繫人、超級增值人的角色。