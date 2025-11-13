金管局Ensemble進入新階段　支持代幣化存款及數碼資產交易

金管局宣布，推出EnsembleTX，Ensemble項目正式進入試行階段，標誌着香港在將代幣化存款及數碼資產用於可控的試行環境中進行真實交易，邁出重要一步。



金管局︰拓展香港代幣化生態系統

金管局總裁余偉文表示，EnsembleTX標誌着代幣化旅程中的一個關鍵時刻，從概念驗證升級為真實交易。Ensemble項目是創新與實踐的結合，沙盒中已測試的概念與細節現已應用於真實交易，為市場參與者帶來實際好處。這個里程碑凸顯香港在塑造區域乃至全球未來數碼金融的先驅角色。金管局誠邀持份者參與此協作計劃，將代幣化存款應用於創新且具真實價值的應用案例，共同拓展香港代幣化生態系統。

證監會︰實現銀行間代幣化存款24/7即時結算

證監會行政總裁梁鳳儀表示，要實現代幣化投資產品的規模化發展，互通性是關鍵所在。金管局公布的舉措，正標誌着邁向此目標的重要一步，將逐步實現銀行間代幣化存款的24/7即時結算。證監會承諾與金管局及市場參與者攜手前進，充分發揮EnsembleTX的潛力以推動進階的代幣化用例，共同構建一個活力與前瞻性兼備的金融生態系統。

滙豐︰完成EnsembleTX中首筆跨行交易

滙豐則稱，已率先將今年推出的代幣化存款服務接入EnsembleTX互通平台，支援代幣化存款的實時跨行轉賬。在首筆進行的交易中，滙豐協助螞蟻國際轉賬380萬港元代幣化存款至設於另一家本地銀行的錢包。

滙豐環球支付方案部數字貨幣主管劉彥奇表示，EnsembleTX及互通平台推出，是香港成為全球數碼貨幣與資產創新中心的關鍵一步。滙豐最新的《Treasury Pulse》調查1顯示，代幣化在企業財資範疇的應用將持續提升，普及程度預計在未來兩年提升六倍。透過EnsembleTX互通平台，「我們率先實現即時流暢的代幣化存款跨行轉賬，充分發揮自身優勢，為提升香港金融生態圈的交易效率和速度作出貢獻。」

禤惠儀︰續測試更多跨境交易場景

渣打香港宣布，成功在金管局Ensemble項目的試行階段EnsembleTX完成兩宗真實交易案例，包括透過提供交易銀行服務，協助螞蟻國際旗下企業之間進行代幣化存款跨銀行過戶；以及作為華夏基金(香港)的托管行，從中銀香港接收富途證券的代幣化存款，作為富途證券認購華夏基金(香港)的代幣化貨幣巿場基金之用。

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀指出，是次成功進行真實交易用例，顯示代幣化資產具備龐大潛力促進無縫的銀行同業結算，並勢將成為新一代金融巿場基建不可或缺的元素。在此穩健的基礎上，渣打將繼續與監管機構、客戶及夥伴合作測試更多創新的用例，包括跨境交易的場景，致力支持香港發展成全球數字資產樞紐。

EnsembleTX將於2026年持續運行

金管局表示，自2024年8月啟動以來，Ensemble項目沙盒已讓業界先行者得以使用實驗型代幣化存款對數碼資產交易結算用例進行端對端測試。在試行階段中，金管局、代幣化存款銀行及其他業界先行者旨在實現更快速、透明且高效的真實代幣化交易結算。EnsembleTX初期將聚焦於推動市場參與者在代幣化貨幣市場基金交易中使用代幣化存款，以即時管理流動性與資金需求。

EnsembleTX將於2026年持續運行，為下一階段創新奠定堅實基礎。代幣化存款交易的跨行結算將首先透過港元即時支付結算系統（RTGS）進行。試行環境將逐步升級優化，以支持代幣化央行貨幣進行24/7全天候結算，推動香港更廣闊的代幣化生態系統的持續發展。金管局與證監會及Ensemble項目架構工作小組的重要成員將繼續緊密合作，推動代幣化技術在金融業內多樣資產類別、用例及領域的進一步實際應用。