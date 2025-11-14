政府上調今年全年經濟增長預測至3.2%　通脹預測下修

政府指出今年第3季經濟增長幅為3.8%，又表示考慮到今年首3季3.3%的實際增長數字以及短期展望，將今年全年實質本地生產總值增長預測，由8月覆檢時的2%至3%向上修訂至3.2%。同時指出將繼續密切監察相關情況。



署理政府經濟顧問林幗瑛指出，受出口繼續大幅上升及本地需求持續擴張帶動，香港經濟在第3季表現蓬勃。季內實質本地生產總值按年增長3.8%，較上一季的3.1%增幅明顯加快。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值進一步上升0.7%。同時電子相關產品需求強勁和亞洲區內貿易往來暢旺，帶動整體貨物出口在第3季繼續按年實質顯著增長12.1%。服務輸出亦按年實質明顯擴張6.3%，主要是受到訪港旅遊業和跨境運輸量持續增長，以及跨境金融服務活動活躍所支持。

第3季私人消費增速加快

本地方面，林幗瑛指出私人消費開支在第3季增速輕微加快，按年實質進一步上升2.1%，反映本地消費市道續見恢復。隨着經濟擴張及住宅物業市場回穩，整體投資開支的按年實質升幅加快至4.3%。

不過勞工市場在第3季放緩。經季節性調整的失業率由上一季的3.5%上升至第3季的3.9%。就業不足率亦上升。就業收入繼續錄得按年增長。

隨着科技行業蓬勃發展、市場對美國繼9月減息後進一步下調利率的預期升溫，以及環球貿易摩擦稍為緩和，市場氣氛正面，本地股票市場在第3季呈現強勁升勢。住宅物業市場在第3季進一步靠穩。住宅售價回升幅度較為明顯，租金維持強韌。

上季基本通脹1%

林幗瑛指出，消費物價通脹在第3季維持輕微。基本綜合消費物價指數按年上升1%，上一季的升幅為1.1%。主要組成項目的價格壓力大致受控。計及政府的一次性紓緩措施的效應，整體綜合消費物價指數在第3季按年上升1.1%。

林幗瑛指出展望未來，香港經濟在今年餘下時間應會進一步穩健增長。環球經濟短期內維持溫和增長，加上近期中美貿易緊張局勢緩和，以及電子相關產品持續的需求，應會支持香港的貨物出口。訪港旅遊業繼續增長及金融市場活動暢旺應為服務輸出提供進一步動力。本地方面，美國自9月起重啓減息，有利資產市場氣氛，加上消費信心逐漸恢復及營商氣氛穩步改善，這些發展應有助提振消費及投資活動。政府多項發展經濟及開拓多元化市場的措施亦會提供支持。然而，各項外部不確定性，包括來自貿易壁壘的持續影響、美國的減息步伐，以及外部需求波動可能導致貨物出口增長放緩，需要密切關注。

林幗瑛指出考慮到今年首3季3.3%的實際增長數字以及短期展望，今年全年實質本地生產總值增長預測由8月覆檢時的2%至3%向上修訂至3.2%。

通脹展望方面，由於本地成本壓力仍然受控和外圍價格壓力不大，整體通脹短期內應維持輕微。考慮到今年首3季的實際通脹情況，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由8月覆檢時的1.5%及1.8%向下修訂至1.2%及1.5%。