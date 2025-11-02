陳茂波：本地消費復蘇加速　料本港全年經濟增長目標順利達到

財政司司長陳茂波上周到沙特阿拉伯利雅得，參加第九屆「未來投資倡議大會」（FII），他今日（2日）在網誌總結此行，稱香港與中東地區存在龐大合作空間，包括金融合作、創科合作和拼船出海。他預告香港將迎來首家總部設於中東的企業招股上市，又預期中東企業來港上市或兩地上市「陸續有來」。



陳茂波說香港正積極開拓新興市場，雙軌並進，打開更廣闊的國際聯繫和市場空間，提到當前本港經濟亦展現良好勢頭，第三季經濟增長3.8%，出口繼續強韌、本地消費復蘇亦有所加速，訪港旅客數字繼續錄得雙位數增長，預計今年全年經濟增長的目標可以順利達到。



上周，財政司司長陳茂波率領金融和創科界代表團在沙特阿拉伯利雅得展開訪問。（財政司司長網誌）

指中東企業來港上市「陸續有來」

陳茂波表示，此行向國際投資界及商界領袖介紹香港的新發展和新機遇，也促成代表團與當地簽訂多份協議或合作備忘錄，進促進雙方在創科、金融科技、數字經濟等領域的合作，其中的四份協定，覆蓋人工智能、空間感知技術、機器人研發及環境科技。

他總結，今次透過與沙特及中東地區政商界領袖的交流，觀察到至少在金融合作、創科合作和拼船出海方面，香港與中東有龐大合作空間。當中，金融合作上，香港駐利雅得經貿辦的籌備工作「如火如荼」，香港也即將迎來首家總部設於中東的企業招股上市。陳茂波亦強調，在過去多年紮實工作的基礎上，預期中東企業來港上市或兩地上市，「陸續有來」。

陳茂波在沙特阿拉伯利雅得出席「未來投資倡議大會」，並在大會主題討論環節發言。（財政司司長網誌）

有內地科企開拓中東市場

創科合作方面，陳茂波說沙特對本港科企和初創很感興趣，其中尤其關注人工智能、醫藥健康、金融科技、建築科技、綠色科技和智慧城市管理，希望往後加強協作。

至於拼船出海，他指在「一國兩制」下，香港國際化優勢突出，高度匯聚國際資金、人才和企業，是內地企業出海中東，及中東企業進軍內地和亞洲市場的雙向平台。他透露，此行有隨團的內地科技初創，簽定合作備忘錄，成功開拓新市場；亦積極向當地的大型發展公司推介來港路演，物色合適的合作夥伴。