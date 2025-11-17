矽谷風投教父蒂爾旗下基金清倉Nvidia　涉資1億美元

繼日本首富、軟銀孫正義後，再有資深投資者將Nvidia（英偉達）持股清倉。據上周披露的檔案顯示，蒂爾（Peter Thiel）已沽清Nvidia持股。



由蒂爾創立的蒂爾宏觀基金（Thiel Macro Fund）提交的13F報告顯示，蒂爾在7月至9月期間出售了約537,742股Nvidia股票（佔其投資組合的近40%），於9月30日，已不再持有Nvidia。

《從0到1》作者Peter Thiel被譽為矽谷創投教父、投資界的思想家。（一条提供）

相關測算顯示，基於Nvidia於今年7月至9月期間的平均股價，此次出售股份的價值接近1億美元。

大手減持Tesla持倉

報告還顯示，蒂爾還將其對Tesla（特斯拉）的持股從272,613股削減至65,000股，並分別買入了79,181股的蘋果股票以及49,000股的微軟股票。

蒂爾還出售了能源生產企業Vistra Energy Corp的全部股份，共計208,747股。

Palantir聯合創辦人

蒂爾是金融科技巨頭 Paypal和國防AI公司Palantir的聯合創始人，在投資領域也成績斐然，不僅創立了Founders Fund 等知名投資基金，還精準押注眾多明星企業，比如早期投資 Facebook並獲得巨額回報，有著「矽谷風投教父」 的稱號。