兗礦能源(1171)的市場擴張策　對股價推動有明顯的幫助｜彭偉新

兗礦能源主要業務集中在煤炭生產與加工，是中國十大煤炭生產商之一，產品包括動力煤和冶煉用煤，其中動力煤佔收入約75%，冶煉用煤佔約25%。而集團的營收亮點包括降低的生產成本及較穩定的煤價預期，特別是在冬季供暖季節，需求增加可支撐動力煤價格。中期來看，集團可望從煤炭需求的回升及收購新疆礦業的收益中受惠；短期內則利於自產煤銷售增長及有利的現金流。此外，兗礦能源還加大了在煤化工及海外市場的拓展，提升整體業務多元化和抗風險能力，並確立其強勁的市場地位、有效的成本控管及朝向可持續發展的轉型。



集團利潤率為7.86%，而過去12個月的營運毛利率則為12.99%，另外，過去12個月的資產回報率以及過去12個月的股本回報率分別為2.88%及10.23%。雖然集團的季度盈利同比跌40.3%，不過，每年第4季將會是用煤的高峰期，因此，預期第4季的業績有望好轉。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 13.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 3.1 倍， 較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.91倍，而市賬率則為 1.34 倍。現價計算，估值並不太高。

兗礦能源的未來展望因多重利好催化劑而光明：煤炭需求回升及價格穩定，尤其是冬季供暖需求的增加和潛在的反內捲政策，將支撐煤價，配合全球經濟復甦帶動的整體能源需求提升；有效的成本控制和技術改進有助於在煤價波動中保持競爭力，特別是在價格下跌時顯著提升毛利率；同時，透過收購新疆礦業等擴張行動增加產能，提升市場佔有率的策略，加上在煤化工業務及新能源領域的佈局，能夠分散經營風險並提升整體估值；此外，應用新技術提升生產效率和開拓新市場將成為可持續增長的關鍵，而政府對於煤炭行業的支持政策則有助於穩定市場預期，為企業提供更可靠的經營環境，這一系列因素共同作用，顯示出兗礦能源未來的增長潛力。

兗礦能源(01171)於今年6月17日至11月17日期間的資金流狀況。（圖１）

兗礦能源2025年上半年淨利潤為人民幣4,731百萬元，同比下降39%。第二季度淨利潤為人民幣1,900百萬元，同比下降49%。報告指出，煤炭價格下跌是主要拖累因素，每噸自產煤的平均銷售價格為人民幣514元，同比下降22%。上日以 11.47 港元收市，全日上升 0.2 港元或 1.77%。集團過去5年的平均Beta值為 0.4，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 11.92 港元，而最低位則曾見 7.28港元，以現價 11.47 港元計，兗礦能源的股價較 50 天線高出 8.51%，另外，現價亦較 200 天線高出 27.01%。

兗礦能源(1171.HK)自今年6月17日至今年11月17日期間，股價錄得39.54%的升幅，該期間共錄得31.16 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的25.26 億港元，而散戶則佔當中的5.92 億港元。大戶對散戶資金流比率為 4.3 ： 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.58%；而最低曾經跌至-9.08%，至於11月17日當日則為4.47%，反映大戶資金動力正在改善中，有助股價繼續反彈。

價在去年的3月和5月兩度觸及15.30港元時形成雙頂，隨後持續下滑，並出現一浪高於一浪的走勢。在今年4月，股價跌至7.28港元的最低點，隨後進入見底階段。股價逐步回升，曾上漲至11.92港元後又有所回落，然而目前股價仍維持在20天均線之上，並且9天RSI穩定在50以上，表明整體上升動能未有減弱。投資者可以考慮在11.00港元的水準進行買入，並將61.8%的回調幅度作為反彈的目標，上看12.20港元，只要股價保持在10.50港元之上，則可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。