利潤增與市場信心：貝殼(2423)亮點助股價返保歷加通道頂｜彭偉新

貝殼－Ｗ（2423）是內地最大的綜合線上及線下房地產交易服務平台，主要業務包括舊屋及新屋銷售、租賃服務以及家居裝修等。舊屋銷售的佣金收入佔總收入約30%，新屋銷售的佣金收入則佔33%，另外，家居裝修及租賃業務則在近年顯著增長，佔比達到約20%。集團過去5年從虧損轉盈，2024年收入935億元（增長20.2%），盈利率7.71%；現金流正向，負債權益比0.86顯示健全。風險因素包括政策變動及經濟放緩，可能壓縮GTV 10%；但在AI的協助下，有助增加配對的成功率，加上服務多元化亦為市道疲弱提供緩衝。



由於2025年中國房地產市場延續2024年的「止跌回穩」基調，但復甦步伐緩慢。新房銷售降幅擴大，二手房（存量房）市場受益於「以價換量」策略及政策鬆綁，成交量稍作回升，而核心城市價格趨穩。中央經濟工作會議強調「持續用力推動房地產市場止跌回穩」，包括降首付、降利率及地方取消限購等措施，帶動四季度市場信心回升。然而，供給端土地成交縮量及資金壓力導致投資和新开工下降，預計全年市場分化加劇：一二線城市復甦較快，三四線城市壓力持續。對集團屬利好支持，尤其是集團的主要收入仍然來自一、二線城市，佔總收入約60%，而三、四線城市的佔比為40%，因此，整體情況仍然會有助集團的收入來源。

集團的利潤率為3.78%，而過去12個月的營運毛利率則為4.18%，另外，過去12個月的資產回報率為1.79%，而過去12個月的股本回報率為5.6%。至於貝殼上個交易日以 43.56 港元收市，全日上升 1.26 港元或 2.97%。集團過去5年的平均Beta值為 -0.64，系統性風險遠低於大市。52周最高位曾見 69.65 港元，而最低位則曾見 40.66港元，以現價 43.56 港元計，貝殼的股價較 50 天線低 9.99%，另外，現價亦較 200 天線低 15.73%，暫時反映出整體走勢未有過份偏高。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 40.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 17.8 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.79倍，而市賬率則為 2.31 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 1.54 倍，企業價值對收入為 1.32 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 20.88 倍。集團季度盈利同比增長為-31.2%，利潤率為3.78%，另外，過去12個月的資產回報率為1.79%，而過去12個月的股本回報率為5.6%。

市場預期貝殼2025年全年的收入可以繼續上升，預期可以按年上升6.3%見1,057港元，至於2026年則可以進一步上升至1,176億港元，按年上升11.3%。至於2025年每股盈利可以達到1.95港元，按年回落9.8%。

貝殼自今年6月10日至今年11月11日期間，股價錄得15.81%的跌幅，該期間共錄得86.48 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的73.38 億港元，而散戶則佔當中的13.12 億港元，而大戶對散戶資金流比率為 5.6 比 1 (見圖1)，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上28.69%，而最低曾經跌至4.3%後，便開始由低位反彈，至於11月11日當日則已升返12.23%，反映出整體大戶資金動力正在改善當中，有助股價作出進一步的反彈。。

貝殼 – W (2423)於今年6月10日至11月11日期間的資金流狀況。（圖1）

貝殼由2025年1月低位43.40港元開始進入升浪，曾於3月升上69.65港元見全年高位後由頂部回落，其後由4月至10月進入長達7個月的大型橫行走勢，股價反覆於45.50港元至53.00港元區間橫盤整固，期間多次測試橫行走勢的底部企穩。雖然股價在10月30日一度失守底部支持，並急跌返40.66港元，另外9天RSI同步跌穿30超賣區水平，走勢顯著轉弱。不過，股價在過去兩日企穩後明顯反彈，連續兩枝大陽緦下重返41港元上方，更帶動9日RSI返回30以上水平，短線轉強訊號明顯。在近日反彈中成交額亦見回升，只要股價一旦成功站穩在43.00港元，有望帶動股價重返之前的橫行走勢中。投資者可以在43.00港元水平買入，先行上望保歷加通道頂部50港元位置，只要守住40港元心理水平，可以繼續博股價反彈。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。