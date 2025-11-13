禾賽(2525)為激光雷達技術龍頭　市場展望正面可繼續向好｜彭偉新

禾賽－Ｗ (2525) 主要從事激光雷達（LiDAR）解決方案的開發與生產，產品應用於高級駕駛輔助系統（ADAS）、自動駕駛及機器人技術。公司在中國市場的LiDAR產品占有率高達33%，並且積極拓展海外市場。禾賽的技術創新如數位單光子架構及光子向量技術，提升了產品的靈敏度和檢測範圍，預計到2030年業務將進一步擴張。集團於2025年第三季度業績亮眼，營收達7.95億元人民幣，年增47%；淨利潤2.56億元人民幣，創單季新高。激光雷達出貨量41.14萬台，ADAS及機器人應用分別增長193%及逾50%，毛利率維持42.1%，市場對集團全年的盈利指引上調至3.5-4.5億元人民幣。



禾賽的技術創新使其在LiDAR市場中保持領先地位，並且成功推出了ETX等新產品，針對自動駕駛市場的需求，進一步擴大其市場份額。此外，禾賽還積極進軍機器人技術領域，通過推出JT系列產品，涵蓋自動化草坪修剪機和人形機器人等新應用，展現出其業務多元化的潛力和未來成長機會。另外，在財務表現方面，禾賽預計在2025年實現146萬單位LiDAR交付，年增長率高達191%。其毛利率保持在42%左右，顯示出強勁的盈利能力。展望未來，到2030年淨利潤有望達到30億元人民爞，淨利率達21%。同時，禾賽積極拓展國內外市場，獲得多家主要OEM的設計贏得，並計劃在2026至2027年開始大量生產LiDAR，這將有助於其實現持續的成長和收入提升。

禾賽－Ｗ(02525)於今年9月16日至11月12日期間的資金流狀況。（圖１）

禾賽-W自今年9月16日至今年11月12日期間，股價錄得27%的跌幅，而在股價下跌期間共錄得1.9億港元的資金流出，當中大戶佔其中的1.77 億港元，而散戶則佔當中的1,300 萬港元，而大戶對散戶資金流比率為 -13.7 比 1 (見圖1)，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾跌至最低見1.00%後，便開始由低位反彈，至於11月12日當日則已升返7.52%，反映大戶資金動力開始好轉，同時會有助股價作進一步的反彈，拉升股價續向好，尤其是在最近公佈的2025年第3季業績較強勁，在整個板塊仍然向好下，或有助股價作進一步向好。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 200.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 27.3 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到--倍，而市賬率則為 5.76 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 8.68 倍，企業價值對收入為 10.06 倍。

禾賽－Ｗ於2025年11月12日以 170.00港元收市，全日下跌 18.4 港元，跌幅為 9.79%。集團過去5年的平均Beta值為 1.13，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 244 港元，而最低位則曾見 165.9港元，以現價 170.00 港元計，禾賽－Ｗ的股價較 10 天線及20天線分別低 4%，另外，昨日股價曾一度跌返保歷加通道的底部支持，只要股價未有再跌穿之前低位165.90港元，股價可以逐步形成反彈局面。股價自上市以來，自244港元的高位開始逐漸回落，在多次跌至166港元附近後，本周再次滑至165.9港元，隨後股價顯示出回穩的跡象，說明該水平具備一定的支撐力。儘管短期內股價顯現走弱，若能穩定在165以上，應不會進一步引發回調壓力。投資者可將此位置視為主要支持。而從244.0港元的高點開始的回調，若假設在166港元能見底，則根據整體跌幅38.2%的計算，股價的反彈目標應為192港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

