遊戲霸主穩坐80%江山：網易 2025年900億遊戲收入在望｜彭偉新

網易－Ｓ (9999) 的主要業務為網絡遊戲的開發和運營，同時涵蓋音樂流媒體及在線教育等領域。根據市場報告所顯示，網絡遊戲及增值服務佔總收入的82%以上，產品包括《夢幻西游》、《蛋仔派對》和《全球風雲》等。集團的亮點在於其強大的自研能力和優質的IP積累，包括經典遊戲《陰陽師》和《大話西游》等。長期而言，海外市場的開拓及新遊戲《無限大》和《遺忘之海》的推廣將進一步推動收入提升。至於中期來看，隨著新伺服器的推出和遊戲更新，預計遊戲收益將持續增長；短期則受益於國內市場的節日促銷和新遊戲的熱潮；總結來看，網易增長潛力主要是受惠於豐富的產品管線、穩健的財務基礎，以及在遊戲行業中的強勢地位，使其成為投資者眼中的重要焦點。

網易的增長潛力主要來自於其強勁的遊戲發布日程和計劃，這些新遊戲不僅在國內市場上受到廣泛關注，還計劃在海外市場推廣，這為其收入增長提供了額外的空間。遊戲業務的回暖和新舊產品的良性循環，使得網易在線遊戲收入預計增長達到16.6%的年增長率。此外，網易保持著穩健的財務狀況和大量的現金儲備，不僅增強了其應對市場挑戰的能力，也使得未來的遊戲開發和市場行銷活動不受資金限制。其自由現金流的增長和合理的資本開支預算，為投資者提供了持久的收益潛力。最後，借助其在技術更新和市場推廣方面的能力，網易未來將能夠進一步吸引玩家的興趣，並在日益競爭的市場中保持其領導地位。這些因素匯聚在一起，預示著網易的未來發展將是充滿潛力和吸引力的。

集團利潤率為31.19%，而過去12個月的營運毛利率則為32.49%，另外，過去12個月的資產回報率為11%，而過去12個月的股本回報率為24.45%。集團第二季度盈利同比增長為27.3%，第三季度業績將於11月20日公佈，以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 19.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 14.9 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.13倍，而市賬率則為 4.3 倍，整膿估值未算過高。

網易自今年6月12日至今年11月13日期間，股價錄得7.29%的升幅，該期間共錄得117.83 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的94.94 億港元，而散戶則佔當中的22.95 億港元 (見圖1)。大戶對散戶資金流比率為 4.1 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上17.26%；而最低曾經跌至1.41%，至於11月13日當日則為11.68%。

市場現時共有20位分析師對網易有進行調研，所給予的目標範圍為117港元至 309港元，而平均值為 248.6 港元，較現價 223.6 港元有 12% 的上行空間。

網易自今年4月觸及低點131.9港元以來，開始展現出反彈的勢頭，並形成了持續上升的趨勢。股價曾一度飆升至248.0港元，隨後出現回調。特別是在見頂之後，當股價向下跌破20天移動平均線，已開始顯示出一個接一個的低點。到了10月30日，股價下滑至211.2港元，重新回到8月底的橫盤支撐位211港元。此時股價未見進一步的下行，而9天相對強弱指標（RSI）亦未跌破30，顯示出其走勢仍然偏向強勢，未來可能會再次反彈。在股價回穩於211港元後，我們看到RSI出現反彈，另外MACD也開始顯示出上升的跡象，顯示出市場似乎正在形成底部。如果按市場預測的目標價格248.50港元來看，仍有12%的上漲空間。然而，當股價接近250港元時，將會面臨較強的阻力，因此在短期內向上突破的可能性相對較低。

圖1：網易－Ｓ(09999)於今年6月12日至11月13日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。