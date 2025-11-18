日圓續貶值　兌港元貼近5算　日財相再作口頭干預

正當中日關係惡化之際，受到美國下月減息機會提高等因素影響下，日圓匯價持續偏軟，每百日圓兌港元貼近5算邊緣。隨著日圓持續貶值，日本財金官員再次對日圓匯價發表言論。財務大臣片山皋月周二（18日）表示對近期的匯率走勢深感擔憂，稱觀察到外匯市場出現單邊且快速的波動，惟拒絕就具體匯率水平發表評論。她表示，政府正以高度緊迫感關注匯市任何過度波動或無秩序變動，包括投機者引發的波動。



片山發表有關言論後，日圓匯價漸見喘穩，每百日圓兌港元最新報5.0111。至於每1美元兌日圓最新報155.19。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

分析料日圓兌美元將回升至150

三菱日聯銀行資深外匯分析師Michael Wan認為，短期內日圓拋售可能仍將在市場「佔據主導地位」，但認為長遠來看，美元/日圓走勢仍將走低至150關口，主要受美元走弱、美國聯儲局減息以及日本央行最終加息的影響。

他指出﹕「美元/日圓上漲（即日圓相對美元貶值）的步伐也相當緩慢，因此我們認為，即使日本財政部對日圓施壓，其反彈幅度可能也不會太大。」

Michael Wan又表示，全球市場對美國非農就業數據等關鍵經濟數據，以及AI人工智能估值不確定性保持謹慎避險情緒，日圓兌美元匯率最近在多項關鍵不確定因素的影響下突破了155關口，「尤其值得注意是，當前日本與中國關係緊張引發了市場對中國可能採取進一步措施的擔憂，例如限制旅遊業、對企業實施出口管制，甚至可能限制稀土供應鏈」。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

高市將會見植田和男

他指，日本首相高市早苗將於日本時間今日下午3時半會見日本央行行長植田和男。市場正密切關注高市早苗是否會對未來的加息步伐和方向提出異議。此外，日本的財政支出和刺激措施規模和組成也值得關注，包括這些措施是否會透過減稅等方式從根本上增加日本的財政赤字，或者是否包含面向未來的投資。