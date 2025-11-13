日媒：政府擬上調出境稅　為目前3倍即3000日圓

日媒11月12日引述相關人士透露，日本政府和執政黨正在就上調「國際觀光旅客稅」（出境稅）展開協調，計劃從目前的1,000日圓（約50港元），上調至3,000日圓（約150港元），亦即達到目前的3倍，以作為應對「觀光公害」的資金。報道指出，或許會成為年末稅制修改討論的議題。



圖為2025年7月29日，日本大批遊客和當地民眾在澀谷區過馬路。（Getty Images）

共同社報道，出境稅是向從日本出境人員徵收，2024年度創下了524.8億日圓（約26.37億港元）的歷史新高，用於完善旅遊設施等。由於遊客數量過多，在景點等地造成的人潮擁擠、交通堵塞、不文明行為等問題嚴重，政府希望藉上調稅率獲得的財源，來充實應對措施，包括利用人工智能（AI）緩解擁堵問題，以及導入停車場預約系統等。

報道指出，執政黨內也有意見認為，應將出境稅提高到3,000日圓以上。但由於徵收對象不僅訪日遊客，也包括出境的日本人，因此有人擔心會影響日本的海外旅遊需求。政府內部有方案建議，把出境稅的一部份用於補貼日本民眾辦理護照的費用，以此來進行回饋。

關於出境稅，新任首相高市早苗在9月30日、即自民黨總裁選舉辯論會上，也曾提出上調至3,000日圓的想法。在11月4日召開的閣僚會議上，高市也要求在考慮日本民眾出境的同時，應該擴大稅收。