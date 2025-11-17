中國籲公民避免赴日　經濟學家﹕倘華旅客大減　GDP恐降2萬億日圓

中日關係日本首相高市早苗的涉台言論而惡化，內地官方其後指出日本治安不靖，呼籲公民避免前往當地，更有內地傳媒指出航空公司已減少前往當地航班數目。



日本野村綜合研究所研究員木內登英於周日（16日）表示，若訪日中國遊客大幅減少，日本國內生產總值將減少0.36%，初步計算經濟損失將達2.2萬億日元，約合人民幣1,011.6億元。

日本大阪心齋橋（Shinsaibashi）。（Getty）

資料顯示，中國是日本最大交易夥伴、第二大出口對象國和最大進口來源國。2024年中日貿易總額為3083億美元，其中中國對日進口額為1,562.5億美元。

去年赴日中國旅客人次達700萬

2024 年日本接待外國遊客3,690萬人次，創歷史新高，其中來自中國旅客約698萬人次，激增 187.9%。今年前9個月，中國遊客赴日本旅遊將近750萬人次。

日本旅遊網

日本觀光廳推測，7至9月訪日中國旅客消費達5,901億日圓，居各國之首。