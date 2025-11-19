百勝中國 (9987)：數字化影響下的餐飲業未來充滿期待｜彭偉新

百勝中國是全球最大餐飲企業之一，現時為中國市場規模最大的連鎖餐飲集團。截至2025年11月，公司在全國擁有超過16,700家門店，涵蓋肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）兩大核心品牌，並積極孵化Taco Bell、Lavazza咖啡等新品牌業務，2024年全年系統銷售額（包括加盟店）超過人民幣800億元，穩佔中國連鎖餐飲市場約10-12%的份額，遠超第二位的麥當勞中國。



集團的商業模式以「重資產直營＋輕資產加盟」雙軌並行。肯德基貢獻約80%收入及90%以上利潤，是絕對現金牛業務；必勝客則定位較高端休閒餐飲，佔比約15%。盈利來源主要分為三塊：直營餐廳銷售（約90%）、加盟特許權使用費及初始費（約5-6%）、供應鏈對外銷售（約4-5%）。得益於超過4.5億會員的數字化生態（肯德基及必勝客超級App月活用戶已破億），外賣及到店自取佔比已升至近40%。2025年前三季度，同店銷售保持中高單位數增長，營運利潤率重回10.8-10.9%區間，顯示核心業務韌性極強。

集團利潤率為7.81%，而過去12個月的營運毛利率則為12.6%，另外，過去12個月的資產回報率為7.08%，而過去12個月的股本回報率為14.9%。集團季度盈利同比增長為-5.1%。上日以 367.2 港元收市，全日上升 6.2 港元或 1.72%。集團過去5年的平均Beta值為 0.14，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 421.4 港元，而最低位則曾見 324港元，以現價 367.2 港元計，百勝中國的股價較 50 天線高出 6.78%，另外，現價亦較 200 天線高出 2.38%。

百勝中國(09987)於今年6月17日至11月18日期間的資金流狀況。（圖1）

百勝中國在2025年有望維持穩健增長，受益於餐廳經營效率提升和同店銷售回升。預計到2026年底，將達到2萬家餐廳，其中40%-50%為新加盟店。2025年經調淨利預計達9.11億美元，而2026年至2028年間，系統銷售年均增長預計在3%-7%之間。到2028年，KFC和Pizza Hut的餐廳數量目標分別為17000家和6000家，顯示出穩定的增長和盈利潛力。此外，2025年第三季度收入增長3%至89.74億美元，主要受益於外賣業務的增長。第三季度淨利潤達2.82億美元，顯示出良好的成本控制和運營效率。預計2026年淨利潤將達911百萬美元，外賣業務增長和供應鏈優化將進一步鞏固市場地位。股東回報計劃在2027年及2028年間每年預計將達9億至10億美元，體現出對股東的承諾。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 19.3 倍，市場給予集團的預測市盈率為 16.5 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.24倍，而市賬率則為 2.94 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 1.51 倍，企業價值對收入為 1.46 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 9.67 倍。

百勝中國自今年6月17日至11月18日期間，股價錄得6.62%的升幅，而該期間共錄得23.21 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的20.66 億港元 (見圖1)，而散戶則佔當中的2.55 億港元。大戶對散戶資金流比率為 8.1 比 1，反映大戶投資者仍然能成為主導股價走勢，至於同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上27.42%，而最低曾經跌至0.59%水平後反彈，至於11月18日當日則已重返6.58%。

百勝中國股價自2025年年初低位325.4港元展開一輪明顯反彈，3月中一度衝上421.4港元的高位，但其後迅速回落，4月中已重返324港元附近的起漲點，形成一次完整的上升後回吐局面。之後股價雖多次嘗試反彈，但力度明顯受限，最高只按前一浪跌幅的61.8%斐波那契回吐位反彈至389港元附近，便再次掉頭回落，並兩度返回324-325港元的強力支持區間，顯示該區域具備相當強的承接力。目前股價正處於第三輪反彈階段，技術形態上已逐步收復前一跌浪約38.2%的幅度。參考過往兩次反彈的慣性，若能延續現有節奏，後市仍有機會進一步挑戰61.8%回吐位，即385港元附近。建議投資者在362港元附近分注吸納，目標先看385港元。只要股價能穩站20天移動平均線之上，整體技術結構仍屬偏好，可繼續維持樂觀態度並繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。