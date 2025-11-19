日圓續貶值　兌港元失守5算　日財相日前曾口頭干預

日圓匯價持續向下，每百日圓兌港元更已跌穿5算關，最新報4.99195，至於每美元兌日圓最新報156.12。



日圓持續弱勢已多次引發日本財金官員關注，財務大臣片山皋月周二（18日）表示對近期的匯率走勢深感擔憂，稱觀察到外匯市場出現單邊且快速的波動，惟拒絕就具體匯率水平發表評論。她表示，政府正以高度緊迫感關注匯市任何過度波動或無秩序變動，包括投機者引發的波動。

日本央行行長植田和男於周二表示，雙方討論經濟、通脹和貨幣政策問題，強調高市早苗未有對政策提出任何要求。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

植田和男說，向高市早苗表達央行正調整貨幣政策支持力度，以穩定實現2%的通脹目標，又指由於政府及央行的努力，物價及薪酬同步上升機制已經恢復。

分析料日圓兌美元將回升至150

三菱日聯銀行資深外匯分析師Michael Wan日前指出，短期內日圓拋售可能仍將在市場「佔據主導地位」，但認為長遠來看，美元/日圓走勢仍將走低至150關口，主要受美元走弱、美國聯儲局減息以及日本央行最終加息的影響。

他指出﹕「美元/日圓上漲（即日圓相對美元貶值）的步伐也相當緩慢，因此我們認為，即使日本財政部對日圓施壓，其反彈幅度可能也不會太大。」

Michael Wan又表示，全球市場對美國非農就業數據等關鍵經濟數據，以及AI人工智能估值不確定性保持謹慎避險情緒，日圓兌美元匯率最近在多項關鍵不確定因素的影響下突破了155關口，「尤其值得注意是，當前日本與中國關係緊張引發了市場對中國可能採取進一步措施的擔憂，例如限制旅遊業、對企業實施出口管制，甚至可能限制稀土供應鏈」。