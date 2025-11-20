BOSS直聘(2076)的成功秘訣：利用人工智慧重塑招聘市場｜彭偉新

BOSS直聘（2076）是一個主要在線招聘平台，通過手機原生及基於人工智慧作出推薦的直接招聘模型，連接求職者與企業。其業務亮點包括強大的用戶參與度及低成本招聘。平台的收入主要來自在線招聘服務，佔總收入的85%至87%。短期內，受惠於招聘需求回暖及藍領招聘表現優於白領。中期則透過增強的AI技術及新商業模式獲得增長，尤其是中小企業的支付用戶增長。長期來看，隨著在線招聘滲透率的提升及業務擴展至海外市場，BOSS直聘有望穩定增長。



第三季招聘需求顯著回升，BOSS平台的新職位發布量同比增長25%。企業用戶增長速度超過求職者，使得招聘市場的供需關係改善。管理層預期，隨著經濟恢復，在2026年將吸納3500萬新用戶，以帶動收入增長。集團季度盈利同比增長為69.9%，利潤率為27.74%，而過去12個月的營運毛利率則為30.97%，另外，過去12個月的資產回報率為5.58%，而過去12個月的股本回報率為13.48%。

集團的正面催化劑包括以其推薦基於人工智慧的直接招聘模型，在中國在線招聘行業中處於領導地位。平台專注於提高用戶體驗和招聘效率，並瞄準藍領及中小企業市場，進一步擴大用戶基數。另外，2025年預計收入將達到82.5億元人民幣，同比增長12.2%。調整後的淨利潤也有望達到35.5億元人民幣，獲得利潤率為43%。公司的毛利率持穩在85%以上，顯示出良好的運營效率。而且企業活躍用戶增長超過求職者，證明供需關係明顯改善。新職位發布量增長25%，顯示出市場需求的強勁復甦。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 26.3 倍，市場給予集團的預測市盈率為 2.4 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.11倍，而市賬率則為 3.46 倍，以估值計算不算太過高。BOSS直聘上個交易日以 80.40 港元收市，全日上升 1.95 港元或 2.48%。集團過去5年的平均Beta值為 0.41，系統性風險低於大市，在近日資趨向尋找低波幅的股份下，BOSS直聘的股價表現相信會有繼續向好的機會。股價在52周最高位曾見 97.8 港元，而最低位則曾見 44.65港元，以現價 80.75 港元計，股價較 50 天線低 7.92%，不過，現價則較 200 天線高出 8.05%，因此，股價未有過高的情況。現時，市場上有6位分析師對BOSS直聘仍然有進行調研覆蓋，而目標價範圍由56港元至111港元，現時目標價的平均值為92.5港元，現價然有25%的上升空間。

ＢＯＳＳ直聘－Ｗ(02076)於今年7月25日至11月19日期間的資金流狀況。（圖１）

BOSS直聘－Ｗ(2076.HK)自今年7月25日至今年11月19日期間，股價錄得3.46%的升幅，該期間共錄得2.08 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的1.24 億港元，而散戶則佔當中的0.85 億港元，大戶對散戶資金流比率為 1.5 比 1 (見圖1)，反映大戶投資者仍然能主導未來的股價走勢。至於同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上41.01%，其後逐步由高位回落，並曾一度最低跌至 -11.42%水平，反映大戶的入貨意欲相對低，令到股價由9月中開始作出回調。不過，隨著股價逐步回落至偏低水平，開始吸引大戶投資者再度入市，至於11月19日當日則已回升上 -3.34%，反映大戶資金動力正在改善中。

BOSS直聘的股價在去年11月自44.75港元的低點展開反彈，逐步形成一浪高於一浪的上升趨勢，最高曾達97.8港元後觸及頂部。隨著股價在10月失守20日移動平均線後出現疲弱，經過數次調整後，前日曾下探至77.45港元，這一價格剛好對應自44.75港元的上漲幅度的38.2%回調目標。雖然股價多次回落，但同期的9天RSI指標未明顯跌破30，顯示出整體趨勢尚未完全轉弱，反而或有望在技術支持下重獲上行。投資者可以把握此機會，在股價回調至38.2%目標時進場，並期待股價重新攀升至市場預測的目標位。以90港元作為下一個阻力位，只要股價不跌破77.60港元，便相信不會誘發投資者減持，市場將期待回升至90港元。

