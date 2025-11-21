萬國數據(9296)業務增長潛力強勁　有望逐步反彈至38元｜彭偉新

萬國數據是中國內地領先的第三方數據中心開發及運營商，主要專注為企業提供「雲端大腦」的基礎設施，專門設置高規格數據中心，租給客戶存放伺服器、處理大數據及AI運算。集團主要透過「租賃+服務」模式營運，客戶租用機櫃空間（colocation）、電力及冷卻系統，公司收取月租費；另亦提供管理服務包括如遠端監控及雲端諮詢。收入模式穩定，以長期租約為，毛利率可以達到20-25%，由於技術壁壘高，所以整體的競爭壓力亦相對較低。過去12個月的營運毛利率則為14.29%，另外，過去12個月的資產回報率為1.08%，而過去12個月的股本回報率為1.52%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 42.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 22.1 倍，較追蹤市盈率為低。而市賬率則為 1.55 倍，反映整體的估值仍然屬於偏低水平，未有出現進一步縮溢價的風險。



萬國數據於2025年第三季度的業績表現良好，實現收入28.87億元人民幣，同比增長10.2%。調整後的EBITDA達到人民幣13.42億元，同比增長11.4%。這一增長反映了公司在面對市場需求強勁的情況下，成功提升了服務能力。同時，集團的毛利率為46.5%，經營利潤率為12.6%，淨利潤率則提升至24.7%。在新訂單方面，公司在第三季度獲得了約30MW的新訂單，顯示出在中國市場的穩定需求。

此外，集團的資產運營情況也相當可觀，總可用面積增長至654,000平方米，利用率提升至74.4%。整體而言，萬國數據在2025年第三季度的業績不僅符合預期，還展現了強勁的增長動力，為未來的業務發展奠定了良好的基礎。管理層持續樂觀，對2025年度的整體指引持平，預測全年營收將在人民幣1129至1159億元之間。

萬國數據－ＳＷ(09698)於今年6月19日至11月20日期間的資金流狀況。（圖１）

萬國數據－ＳＷ(9698.HK)自今年6月19日至今年11月20日期間，股價錄得14.92%的升幅，該期間共錄得38.18 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的31.94 億港元，至於散戶則佔當中的6.22 億港元(見圖1)，大戶對散戶資金流比率為 5.1 比 1，反映大戶投資者仍然是主導股價方向的動力來源。至於同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.78%，而最低則曾經跌至3.72%，不過，其後已由低位作出反彈，並於11月20日當日則升返15.4%。當大戶投資者的坐貨比率升返10%以上的話，一般都反映為看好後市的訊號，因此，不排除股價反彈只剛開始。

萬國數據－ＳＷ (9698.HK) 於2025年11月20日以 30.10 港元收市，全日上升 1.76 港元或 6.21%。集團過去5年的平均Beta值為 0.34，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 48.9 港元，而最低位則曾見 17港元，以現價 29.88 港元計，萬國數據－ＳＷ的股價較 50 天線低 14.47%，另外，現價亦較 200 天線低 5.08%，因此，走勢上未見股價有進一步大跌的壓力。

萬國數據的股價在今年4月觸及17.00港元的低點後開始反彈，曾一度升至42.28港元遇到阻力。隨著股價跌破20天移動平均線，出現了一波低於一波的跡象。近期在昨日的低位27.90港元後，股價呈現回升，帶動9天相對強弱指數（RSI）重返30以上。預期股價將持續反彈。投資者可以考慮在29.50港元進場，目標幣值為7月至8月期間的反彈阻力位38.00港元，只要股價沒有跌破26.50港元，則可繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。