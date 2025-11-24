MPF｜積金評級11月至今人均蝕4140元　惟呢類股票基金逆市升6%

積金評級數據顯示，隨著金融市場進入11月最後交易週，「積金評級所有基金表現指數」下跌1.29%。在創下2017年以來首見的連續六個月正回報後，11月強積金出現虧損，主要受AI股估值疑慮及聯儲局12月降息預期降溫影響。以絕對金額計算，11月目前錄得約198億港元投資損失，平均每名成員虧損4,140港元，年初至今收益預計將跌破2,000億關口至1,913億港元，人均為39,895港元。



年初至今人均收益跌至39,895元

儘管債券與貨幣等防禦性資產錄得正回報，但表現仍及不上其他股票基金類別，月內錄得升幅5.95%，其中宏利MPF康健護理基金主導該類別表現，突顯醫療板塊的分散投資價值。計入供款後，強積金總資產規模預計於11月底達1.521萬億港元，較10月1.538萬億港元下跌，相當於每名成員平均賬戶結餘317,260港元，較10月減少3,515港元，但較2025年初累增47,927港元。

宏利MPF康健護理基金主導醫療板塊升幅

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，經歷連續六個月正回報後，AI股估值憂慮與聯儲局12月降息不確定性，正導致強積金可能於11月錄得虧損。11月20日，道瓊斯指數因市場對英偉達業績反應積極而強勢高開，但在上漲700點後最終反收跌300點，單日波動達千點。這種波動水平不僅異常，更可能帶來慘重損失——試想像試圖捕捉時機的投資者承受的虧損。

他指出，這是深刻教訓，投資需摒除短期雜音與市場波動，專注長期布局。所有強積金計劃均提供預設投資策略（DIS）基金，這些低收費的現成分散投資選項，對大多數成員而言仍是卓越選擇。